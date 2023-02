Zaniolo e la lettera alla Roma: “Tendo la mia mano…”

Nicolò Zaniolo scrive una lettera ai tifosi e alla Roma pubblicata dall’ANSA il giorno dopo la fine del calciomercato

La Roma e Nicolò Zaniolo hanno definitivamente rotto il loro rapporto. Anche se l’attaccante giallorosso, un giorno dopo la fine del mercato, prova a ricomporre i pezzi dopo aver avuto dei problemi anche con l’ambiente. Il club ha avuto delle offerte dalla Premier League, con il Bournemouth che avrebbe pagato 30 milioni di euro il giocatore. Più bonus e percentuali sulla futura rivendita: insomma, un grande affare per i Friedkin vista anche la scadenza del contratto di Zaniolo fissata al 30 giugno 2024. Ma c’è stato un netto rifiuto da parte del giocatore, che alla fine ci ha ripensato, ma The Cherries avevano già acquistato Traore dal Sassuolo.

La realtà dei fatti è che la prima scelta di Zaniolo è sempre stata quella di andare al Milan. Tuttavia, Cardinale ha deciso di non concedere ulteriori fondi a Maldini e Massara per il mercato, così l’offerta di prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata dalla Roma. Nemmeno gli inserimenti di Leeds o Everton si sono poi concretizzati: così i Friedkin hanno deciso di escludere l’attaccante giallorosso dal progetto tecnico mettendolo fuori rosa.

Roma, la lettera di Zaniolo: vuole rientrare

Nicolò Zaniolo ha mandato una lettera all’ANSA diretta alla Roma e ai suoi tifosi: “Parecchie cose su di me dette in questi giorni non sono vere. Con il gol a Tirana sentivo di aver ricambiato tutto l’affetto e l’amore che i romanisti mi hanno dato nel corso degli anni. Ho avuto un periodo delicato, non conoscendo il mio futuro professionale, ma ho sempre messo impegno e professionalità in campo”. Poi continua: “Ho avuto paura in questi giorni per ciò che è successo, per me e per la mia famiglia, mi sono sentito abbandonato”.

Zaniolo ha poi manifestato la voglia di rientrare nel progetto della Roma: “Tendo la mia mano per mettermi a completa disposizione della famiglia della Roma”. Insomma, la palla oggi passa al club giallorosso che dovrà prendere una decisione dopo la lettera del giocatore, abbastanza criticato anche da Mourinho nelle varie interviste.