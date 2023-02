“Palla ai Friedkin”: Zaniolo-Roma, tutto perdonato? Mourinho attende

Zaniolo tende una mano verso la Roma, ma tutto questo basterà a recuperare il rapporto coi giallorossi e Mourinho? Tutto dipende dai Friedkin.

Che ne sarà di Nicolò Zaniolo? La situazione del giocatore della Roma resta in sospeso, al momento, dopo il flop delle operazioni di trasferimento. Il rapporto tra calciatore e società pare compromesso, forse anche in maniera irrimediabile, con ancora cinque mesi da giocare. Così una soluzione va trovata, e l’attaccante classe 1999 ha provato a fare un passo nella direzione giusta.

La questione è chiaramente complessa, e le vicende di mercato degli scorsi giorni sono solo la punta dell’iceberg. Il feeling tra Zaniolo e la Roma non è mai del tutto sbocciato, a causa degli infortuni e anche dei comportamenti extra-campo del giocatore. E in particolare non è mai sbocciato il feeling con Mourinho, oggi principale ostacolo a una ricucitura tra le parti. L’allenatore portoghese ha fatto capire di recente che per lui la questione è chiusa.

Zaniolo fuori squadra, dunque, per essere rivenduto in estate. Non si sa bene a chi e a che prezzo, dato che il suo cartellino, con cinque mesi di fermo, non potrà che svalutarsi. Una situazione che danneggia tutti, Nazionale compresa. A quasi 24 anni, Zaniolo ha ormai superato l’età della promessa e dovrebbe iniziare a dimostrare qualcosa di concreto, sia in campo che fuori. Ecco perché il suo ultimo gesto pare essere una buona notizia.

Zaniolo scrive alla Roma: forse non tutto è perduto

Per la prima volta, scrive oggi sul ‘Corriere dello Sport’ il direttore Ivan Zazzaroni, Zaniolo “ha ascoltato un consiglio giusto”. Il riferimento è alla lettera che il giallorosso ha scritto al club e ai tifosi per chiarire la sua posizione, soprattutto dopo l’aggressione e le minacce subite da alcuni tifosi. “Per la prima volta in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato” ha scritto il giocatore.

Ma ha anche riconosciuto l’importanza della Roma per lui, cercando di ricucire. “Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma”. Un suggerimento, dice Zazzaroni, arrivato dal suo storico agente Claudio Vigorelli. Basterà tutto questo a ottenere il perdono della Roma e a ricominciare assieme? Difficile a dirsi, ma secondo il giornalista è ovviamente tutto “nelle mani dei Friedkin”.