Milan, l’esclusione di Pioli apre nuovi scenari: i tifosi si interrogano

La scelta di lasciare a casa il suo big è stata dettata da un motivo preciso: il Milan di Pioli ha tracciato la strada per il prossimo futuro

Il momento del Milan è molto delicato. I rossoneri stanno attraversando un’importante crisi di risultati. Dopo la vittoria dello scorso anno, la formazione di Stefano Pioli non sta riuscendo a ripetersi. Nelle ultime giornate, la squadra milanista ha perso contatto dal Napoli. Difficoltà sono emerse in ogni reparto, principalmente in difesa.

Il Milan deve reagire in fretta per non correre il rischio di restare fuori dalla prossima Champions League. Intanto, nell’edizione attuale della competizione europea, i rossoneri sono ancora in corsa e, dopo aver ritrovato la qualificazione per gli ottavi di finale, vuole provare a continuare il suo cammino. Nelle scorse ore il tecnico Stefano Pioli ha composto la lista. Lista dalla quale è stato lasciato fuori Zlatan Ibrahimovic. Il motivo è stato spiegato dai colleghi di ‘Milannews.it’.

Lista Champions Milan, Pioli ha lasciato fuori Zlatan Ibrahimovic per scelta tecnica

Stefano Pioli sta vivendo il periodo più complicato da quando siede sulla panchina rossonera. Il Milan è precipitato in una crisi di risultati che ne condiziona anche i piani di difesa del titolo di campione d’Italia conquistato nella passata stagione.

Il tecnico di Parma, intanto, nelle scorse ore è stato chiamato a compiere una scelta dolorosa. Il Milan ha dovuto definire la scelta per la lista Champions League. I parametri imposti dall’Uefa sono limitativi e pertanto pure i rossoneri sono stati costretti a lasciare fuori qualcuno dei suoi elementi.

Pioli ha deciso di non prendere in considerazione Zlatan Ibrahimovic. ‘Milannews.it’ ipotizza anche la possibilità di un confronto tra l’allenatore e lo svedese prima della decisione definitiva. L’attaccante ex Ajax non è mai sceso in campo in questa stagione a causa dell’infortunio al ginocchio. Negli ultimi giorni si è avvicinato al pieno recupero, ad ogni modo Pioli ha preferito puntare sugli uomini che hanno evidenziato in questo momento una condizione fisica migliore. Per il ritmo Champions servono giocatori pronti.

Il Milan pensa sembra pensare anche in chiave futura. Tifosi dubbiosi.