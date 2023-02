Inter-Milan si gioca anche a Boston: la Serie A conquista gli USA

Il derby Inter-Milan avrà un’ampia copertura pure negli Stati Uniti: a Boston, la sfida sarà seguita con la presenza di entrambe le tifoserie

Il derby di Milano di domani sera tra Inter e Milan rappresenterà per i rossoneri l’immediata possibilità del riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata in Supercoppa Italiana contro la squadra di Simone Inzaghi. La compagine di Stefano Pioli, tuttavia, non sta vivendo un periodo di forma favorevole.

L’attesa per il derby della Madonnina tra Inter e Milan cresce anche lontano dai confini italiani. La sfida tra le due squadre meneghine sarà seguita pure fuori dall’Italia. Negli Stati Uniti sarà possibile godersi lo spettacolo su ‘Paramount+’. Per l’occasione sulla piattaforma sarà possibile godersi uno show extra insieme alla visione della sfida.

Derby Inter-Milan, su ‘Paramount+’ sbarca lo show di CBS ‘Calcio e Cappuccino’

I rossoneri hanno vinto soltanto una volta nelle ultime cinque partite di Serie A, inoltre sono usciti dalla Coppa Italia nella gara di San Siro contro il Torino e hanno perso, come detto, in Supercoppa Italiana, contro i cugini. Un mese di gennaio molto amaro al quale vogliono ora opporsi.

L’eco del derby della Madonnina si farà sentire pure negli Stati Uniti. Lì, la gara sarà trasmessa su ‘Paramount+’, che per l’occasione accogliere lo show sulla Serie A di CBS, ‘Calcio e Cappuccino’.

Con la conduttrice Poppy Miller, in studio, ci saranno gli analisti Matteo Bonetti, Marco Messina e Mike Grella e il giornalista Aaron West, a partire dalle 13.30 locali. Due ore di copertura pre e post partita che saranno interamente trasmesse in diretta su ‘Paramount+’. Ci saranno poi anche Andrés Cordero e l’analista Ray Hudson. Spazio pure alle azioni più discusse con la presenza di Christina Unkel. Una bella notizia per i tifosi delle due squadre presenti oltreoceano, che potranno godersi un grande spettacolo e un servizio completo con un servizio molto importante e ben curato sulla partita.

‘Calcio e Cappuccino’ andrà in onda dal ristorante italiano ‘Ducali’, situato nel quartiere North End di Boston, un hub per la comunità italoamericana presente nella città. Per l’occasione saranno presenti in sala i tifosi di entrambe le squadre.