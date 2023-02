Roma, Zaniolo apre all’addio: può giocare con Icardi

Zaniolo potrebbe lasciare la Roma nelle prossime ore: l’attaccante ha suscitato l’interesse di due club, possibile futuro in Turchia

Il successo con l’Empoli ha permesso alla Roma di ritrovare il sorriso dopo due sconfitte consecutive. La squadra di José Mourinho sul terreno di gioco ha ritrovato la serenità ma fuori dal prato verde rimane ancora aperto il caso Nicolò Zaniolo. All’attaccante sono stati certificati 30 giorni di riposo per motivi psicofisici.

La Roma ha inserito il calciatore nella lista Uefa, nella quale occupa anche uno slot riservato ai giocatori cresciuti nel vivaio italiano, tuttavia il futuro giallorosso del classe 1999 sembra abbastanza compromesso. Il calciomercato può però ancora dare uno sbocco e risolvere una situazione diventata quasi insostenibile.

Calciomercato Roma, Zaniolo apre al Galatasaray: l’attaccante può trasferirsi subito in Turchia

Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, l’attaccante – messo fuori dal progetto tecnico dalla Roma – ha aperto alla possibilità di lasciare la formazione capitolina già in questi giorni. Zaniolo, infatti, ha aperto ad un trasferimento in Turchia. Precisamente al Galatasaray, una delle due squadre turche che sta realizzando dei movimenti per lui in questo momento.

Il calciomercato turco chiuderà soltanto nella giornata di mercoledì. Per Zaniolo, dunque, c’è ancora la possibilità di cambiare casacca. I giallorossi tuttavia rimangono ancora fermi sulla posizione iniziale: Zaniolo andrà via in cambio di 30 milioni di euro, a titolo definitivo, e non in prestito.

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per capire se potranno esserci degli sviluppi positivi per calciatore e società. Bisognerà comprendere però la volontà di uno dei due club di Instabul ad affondare il colpo e procedere ad un’offerta importante per convincere la Roma ad accettare. Il Galatasaray, in questo momento, appare in vantaggio sulla rivale. Zaniolo, che pochi mesi fa ha risolto la finale di Conference League contro il Feyenoord, aspetta di capire cosa sarà del suo futuro. L’attaccante è arrivato alla Roma nel 2018 nell’ambito dell’operazione che ha portato Radja Nainggolan all’Inter, allora allenata da Luciano Spalletti.