Il Galatasaray alza l’offerta: Zaniolo sempre più vicino

Continua la trattativa di calciomercato relativa a Nicolò Zaniolo. Il futuro del trequartista della Roma resta in bilico.

Il mercato in Turchia finisce mercoledi, il Galatasaray capolista in Super Lig è pronto a realizzare il colpo Niccolo’ Zaniolo. I contatti con la Roma sono costanti, il Galatasaray è pronto ad alzare in serata l’offerta anche per sventare la concorrenza del Fenerbahce. La proposta dovrebbe arrivare a 20 milioni più 4 di bonus mentre si blinda l’accordo con il giocatore.

Le parti stanno già stipulando i contratti in tre lingue e Zaniolo sarebbe pronto a partire anche domani se la trattativa andasse in porto definitivamente. L’ingaggio è di 3,5 milioni a stagione, con i bonus sfiora anche quota quattro milioni e sembra che sia stato raggiunto anche l’accordo per la clausola rescissoria: sarà di 30 milioni di euro come del resto vuole il suo entourage.

Una mossa con vista sull’estate, quando Zaniolo spera che possa tornare in piedi l’ipotesi Milan. Nel frattempo, pero’, Zaniolo è sempre più vicino al Galatasaray, i giallorossi di Turchia. Il club turco è primo in classifica e vuole regalare l’ennesimo grande colpo ai suoi tifosi.