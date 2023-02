Zaniolo-Galatasaray, la chiave è la clausola rescissoria

La chiave per il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray è la clausola rescissoria: le parti trattano

Zaniolo vuole tornare in campo in un ambiente dove si sente a suo agio, è consapevole che alla Roma la situazione si è fatta molto complicata per un suo eventuale reintegro e in ogni caso i condizionamenti ambientali renderebbero la vita difficile. Negli ultimi giorni il Galatasaray primo in classifica in Turchia si è fatto avanti in maniera convincente e Zaniolo è pronto ad immergersi in una nuova avventura.

L’intesa sull’ingaggio già c’è, sono pronti 3 milioni a stagione, quindi qualcosa in meno rispetto alle proposte del Milan e soprattutto di Leeds e Bournemouth. Il desiderio è cambiare aria, giocare anche per coltivare l’ambizione di essere costantemente nel giro della Nazionale. La condizione che rappresenta la chiave per la trattativa è la clausola rescissoria, si sta lavorando ancora per trovare il prezzo che accontenti tutti.

La Roma proverà a incassare di più

Il Galatasaray proponeva 35 milioni di euro, l’entourage di Zaniolo vuole che non si vada oltre per consentire al Milan in estate di avere una strada abbastanza accessibile per l’acquisto di un pupillo di Maldini e Massara. Il Galatasaray e la Roma trattano, l’offerta del club turco è di 22 milioni di euro bonus inclusi. Sorriderebbe anche l’Inter che incasserebbe il 15% della cifra incassata per la vendita al Galatasaray.

La Roma proverà fino a mercoledì a strappare una proposta più alta possibile ma la sensazione è che, se verrà confermata l’intesa tra Zaniolo e il Galatasaray, non si farà sfuggire l’affare di monetizzare una buona cifra liberandosi di un problema complesso sotto tutti gli aspetti. Zaniolo attende, ha avuto contatti con Icardi, Mertens e Torreira, è pronto a trasferirsi ad Istanbul ma alle condizioni che ritiene giuste perche’ nella sua testa c’è sempre il Milan.