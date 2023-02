Calciomercato Juventus, Di Maria ha deciso il suo futuro

L’indiscrezione arriva direttamente dall’Argentina, con Angel Di Maria che ha deciso il suo futuro: la Juventus osserva

La Juventus sta passando un momento molto particolare della sua stagione. Ha vinto la partita contro la Salernitana 0-3 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Kostic. Era attesa da tempo la doppietta del centravanti serbo, coi bianconeri che hanno dovuto ripiegare su Milik e Kean. Due giocatori molto talentuosi, ma l’ex Fiorentina è uno dei giocatori più importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Anche Angel Di Maria sposta gli equilibri, soprattutto quando è fisicamente integro. Se decide di giocare al massimo, sono pochissimi i difensori al mondo che possono stargli dietro.

El Fideo si è laureato campione del mondo con l’Argentina lo scorso dicembre, segnando anche in finale contro la Francia. Ha sostanzialmente vinto tutto nel corso della sua carriera, risultando sempre decisivo. Può decidere come proseguire il suo percorso in tutta tranquillità, visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Non è ancora chiaro se la Juventus gli farà un’offerta per il rinnovo, anche perché va capito come si concluderà la stagione e anche l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Juventus, la decisione di Di Maria

Secondo quanto riferito da TyC Sports, Angel Di Maria ha deciso di restare almeno un altro anno in Europa prima di tornare in Argentina. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che vedono El Fideo rinnovare il suo contratto con la Juventus. L’idea era quello di fare solo un anno coi bianconeri e poi tornare al Rosario Central, che lo cerca con insistenza anche in questo periodo. Ma Di Maria potrebbe prolungare ancora il suo soggiorno in Europa. Magari non alla Juve, ma in un altro club.

Manca ancora molto alla fine della stagione e oggi il giocatore è concentrato sugli obiettivi da raggiungere. Di Maria in questa stagione ha giocato diciassette partite in tutte le competizioni, segnando tre gol e siglando cinque assist. Un bottino che potrebbe aumentare drasticamente se dovesse stare fisicamente meglio nelle prossime settimane.