Juventus, ora non ci sono più dubbi: i bianconeri l’hanno comprato definitivamente

Con la presenza contro la Cremonese è arrivato il riscatto da parte della Juventus: ecco quanto verseranno i bianconeri.

Movimento di mercato in entrata in casa Juventus. I bianconeri hanno messo mano al portafogli ed hanno acquistato a titolo definitivo il calciatore. Operazione già ampiamente programmata che però farà certamente felice Allegri.

La Juventus ha acquistato Manuel Locatelli dal Sassuolo con un riscatto automatico. Durante la partita Cremonese-Juventus è infatti scattato l’obbligo di riscatto da parte dei bianconeri. Tutto preventivato, visto che l’accordo con il Sassuolo, da cui il giocatore era momentaneamente in prestito prevedeva proprio questo. I bianconeri hanno quindi dovuto sborsare una cifra dii 25 milioni per il momento. A cui si aggiungono potenzialmente altri 12,5 milioni legati ad alcuni obiettivi sportivi che i bianconeri verseranno qualora dovessero verificarsi.

Nessuna sorpresa comunque: la Juventus considera Locatelli un giocatore fondamentale per il futuro. L’acquisto a titolo definitivo non era in discussione come dimostra la formula scelta dai bianconeri. Un prestito con obbligo di riscatto che era quasi un pro forma, viste le facilissima condizioni per le quali si è verificato.

Juventus, riscattato Locatelli: è uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri

Manuel Locatelli è stato fino a questo momento uno dei punti di riferimento per la Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per il centrocampista ormai ex Sassuolo sono 25 le presenze stagionali. In bianconero Locatelli sta tenendo un rendimento di buon livello, nonostante in questa stagione la squadra abbia avuto alcuni momenti negativi. Locatelli si è sempre fatto trovare pronto, tanto da partire titolare il più delle volte.

La Juventus, compresa la sua importanza per il tecnico, ma anche per il futuro bianconero, ha deciso di puntare forte sul calciatore, scommettendo su di un’ulteriore crescita. In totale con la maglia bianconera Locatelli ha fino a questo momento totalizzato 68 presenze in una stagione e mezza. Il calciatore in precedenza ha vestito la maglia del Sassuolo. Con i neroverdi Locatelli ha collezionato 99 presenze e 7 gol in tre anni. Prima ancora aveva vestito la maglia del Milan, club che l’ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. A San Siro sono state 63 le presenze in tre stagioni, condite da 2 reti.