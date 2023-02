Torna Vlahovic e la Juve ringrazia: tris servito alla Salernitana

La sintesi di Salernitana-Juventus, match valido per il posticipo della 21esima giornata di Serie A.

La Salernitana ospita la Juventus all’Arechi dopo la vittoria contro il Lecce della scorsa settimana, mentre i bianconeri arrivano in Campania mentre necessitano di punti per risollevarsi dalle ultime settimane complesse. La sfida è uno scontro diretto per la classifica: entrambe devono solidificare la posizione in classifica.

I granata si schierano in campo col 4-5-1 composto da Ochoa – Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric – Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Dia – Piatek. A disposizione: Sepe, Iervolino, Botheim, Lovato, Sorrentino, Valencia, Bohinen, Pirola, Crnigoj, Daniliuc, Kastanos, Bonazzoli. All.: Nicola

La Juventus ha risposto col 3-5-2 di Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic – Di Maria, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiesa, Fagioli, Kean, Iling, Cuadrado, Soulè, Gatti. All.: Allegri.

Salernitana-Juventus 0-3: la sintesi del match

Il ritmo della sfida nei primi 20′ del primo tempo fatica ad accendersi anche a causa di alcuni contrasti di gioco, che l’hanno visto interrompersi più volte. La sblocca al 25′ la Juventus su calcio di rigore. Contatto in area tra Miretti e Nicolussi Caviglia, che genera la reazione dell’arbitro. Dal dischetto Vlahovic, che non sbaglia: tiro angolato ed è rete. Al 43′ Fagioli prende il posto di Miretti malconcio. Sul finale giunge il raddoppio da parte di Kostic. Vlahovic sbaglia il tiro e recupera il compagno di squadra, che anticipa Ochoa.

Il secondo tempo si apre con la terza rete juventina. Vlahovic sigla la doppietta personale, grazie a un passaggio di Caviglia. Di destro il bianconero è formidabile. La Salernitana prova la reazione con Dia che intercetta un tiro di Sambia, ma niente da fare. Poco dopo è ancora la Juventus a farsi avanti con un tiro di Di Maria, che non è troppo preciso. Rallentano i ritmi e la Salernitana prova a cambiare l’inerzia del match con alcuni cambi. Al 74′ arrembante azione offensiva della Juventus: contropiede di Vlahovic, Chiesa di destro calcio alto. Il match termina 0-3 per i bianconeri.

La classifica

Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Milan 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Juventus 26, Monza 26, Empoli 26, Fiorentina 24, Lecce 23, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.