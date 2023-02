Il Napoli si gode Osimhen e Kvara: Giuntoli blinda un altro giocatore

Un grande lavoro di Cristiano Giuntoli che ha blindato un’altro azzurro. L’avventura con il Napoli andrà avanti per molto tempo.

Il Napoli guida la classifica del campionato italiano e si conferma squadra protagonista anche in Europa. Un lavoro certosino fatto da Luciano Spalletti fino a questo momento, che è riuscito nel corso dell’estate scorsa mettere in piedi una squadra ben messa in campo sotto il punto di vista tattico, anche con giocatori giovani e con grande fame. E cosi i gol di Osimhen, cosi come quelli di Kvara, elementi di spessore di un telaio fatto di talento ma anche esperienza.

Si, perchè tra i ragazzi a disposizione di Spalletti ci sono anche elementi che conoscono bene la piazza e che guidano anche gli altri in questa stagione cosi particolare. Giovanni Di Lorenzo, ad esempio, indossa la fascia di capitano e sul rettangolo di gioco rappresenta un vero e proprio leader riconosciuto da tutto il gruppo. Ma c’è anche un altro giocatore che lavora nell’ombra e che Spalletti ha individuato come elemento centrale del suo progetto tattico.

Napoli, Giuntoli l’ha blindato: che mossa per il futuro

Stan Lobotka è senza ombra di dubbio un perno fondamentale per il Napoli. Il centrocampista slovacco, dopo una prima parte di esperienza in azzurro molto difficile, ha trovato la sua dimensione ed ha anche legittimato i grandi complimenti fatti da Marek Hamsik nel passato. Anche i tifosi si stanno godendo le prestazioni importanti dello slovacco, che settimana dopo settimana si conferma titolare inamovibile.

Ecco perchè Cristiano Giuntoli in questi mesi ha lavorato proprio per blindare Lobotka. Come riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex centrocampista del Certa Vigo ha già firmato il suo rinnovo di contratto fino al 2027 (la scadenza precedente era 2025) e ci sarebbe anche un’altra opzione – si legge – per andare avanti fino al 2028. Una mossa importante di Giuntoli, che testimonia anche l’importanza di Lobotka per il club partenopeo. Ed è soltanto l’inizio, i prossimi mesi saranno cruciali anche per risolvere altre situazioni interne.