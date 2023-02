Milan, quale futuro per Giroud? L’agente apre all’enigma

Il Milan discute con Giroud sul rinnovo del contratto, ormai molto vicino alla scadenza. Ma i dubbi non sono pochi, anche da parte dell’agente.

Di problemi, in questo momento, il Milan ne ha indiscutibilmente parecchi. La squadra in campo non sta rendendo per niente bene, il mercato è sotto accusa e la panchina Pioli sta traballando. Uno dei problemi in più, poi, è quello legato ai rinnovi di contratto, con due accordi in particolare che ancora non sono arrivati e che fanno preoccupare i tifosi rossoneri.

Il ricordo delle difficili situazioni del passato recente è ancora fresco: da Donnarumma a Kessie, passando per Calhanoglu, l’obiettivo è evitare di perdere altri giocatori a zero. Problema sicuramente pressante per quanto riguarda Rafael Leao, ma oggi a tenere banco è anche la questione legata al contratto di Olivier Giroud. Il francese va in scadenza a giugno, e ancora non c’è un accordo.

Da un lato, è evidente che il Milan deve fare importanti riflessioni in merito al suo attacco, e non solo in merito ai rinnovi. I rossoneri hanno segnato appena 4 gol nelle ultime 6 partite, perdendone cinque e pareggiandone una: è evidente che il calo offensivo sta condizionando i risultati. E tra Origi, Rebic, Ibrahimovic (ancora infortunato), Leao e Giroud qualcosa va risolto.

Milan: vale davvero la pena di rinnovare Giroud

Per adesso, il miglior realizzatore della squadra resta il francese, che però a settembre farà 37 anni. Il rinnovo per un’altra stagione sembra più che altro una mossa per dare continuità a un reparto in cui potrebbe già andarsene il 41enne Ibrahimovic, e con Origi che non s’è affatto ambientato. Con Leao ancora in forse e nelle ultime partite pure fuori dai titolari, Giroud è, nonostante l’età, l’unico elemento di stabilità dell’attacco milanista.

Ma la fumata bianca sul rinnovo, prevista per oggi, non è arrivata: “Si vedrà. Siamo vicini e lontani allo stesso tempo. Decidono loro” ha detto, ambiguamente, l’agente del francese. Giroud chiede infatti 4 milioni di euro netti a stagione, cioè un aumento rispetto ai 3,5 attuali. L’attaccante è consapevole della sua importanza per il Milan, e su questo intende giocare per il rinnovo. Ora sta al Milan capire se vale la pena una simile spesa per un giocatore già molto in là con gli anni.