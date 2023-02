Lazio, i tifosi ora sono preoccupati: per Sarri scatta l’allarme

Brutte notizie per la Lazio, sconfitta stasera tra le mura amiche contro l’Atalanta. Scatta l’allarme per Maurizio Sarri, cosa succede?

Un risultato che fa scattare l’allarme in casa Lazio. Non una serata serena per la squadra biancoceleste, vittima di un’Atalanta famelica nello scontro diretto per la zona Champions. La Dea si è imposta con la personalità mostrata già negli scorsi mesi, e che ha permesso ai nerazzurri di vantare una posizione di classifica anche oltre le aspettative. Ed cosi la Dea si è presentata all’Olimpico con il coraggio di chi è consapevole dei proprio mezzi.

E cosi il primo tempo l’Atalanta l’ha chiuso anche in vantaggio, con la rete di Spinazzola che ha permesso ai nerazzurri di tornare negli spogliatoi con il sorriso sulle labbra. Grande capacità, quella del’Atalanta, di non mollare mai la presa anche quando tutto sembra già abbondantemente indirizzato. Non l’ha fatto la Dea, che anche nella ripresa ha dato filo da torcere alla Lazio costringendo anche i capitolini a commettere diversi errori.

Lazio, che succede? Ora per Sarri c’è da riflettere

Nella ripresa ancora Atalanta ed è arrivata la rete di Hojlund che di fatto ha chiuso i giochi, stendendo definitivamente una Lazio che non è stata in grado di riprendere l’avversario anche a causa di una mancanza evidente nata da giocatori chiave come Ciro Immobile.

Ma cosa succede? Questa è la quarta partita che la Lazio non riesce a vincere: due pareggi e due sconfitte, considerando anche il match di Coppa Italia contro la Juventus. Per Maurizio Sarri, ovviamente, è giunto il tempo di riflettere. Di sicuro c’è bisogno di ritrovare una quadra che sembra essere stata smarrita nel corso delle ultime settimane.

Il prossimo match di Europa League contro il Cluj sarà un passaggio importantissimo. Da qui la squadra dovrà dimostrare di avere il carattere necessario per uscire fuori da questo momento particolare, anche perchè perdere terreno potrebbe trascinare i biancocelesti in una situazione irreversibile per la corsa Champions.