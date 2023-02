Juventus, Ravanelli spiazza tutti sull’esito del ricorso al CONI

La Juventus non sta affrontando un momento semplice e ancora non sa quale sarà il proprio destino, ma l’annuncio di Ravanelli ora è netto.

La Juventus, in attesa di conoscere quale sarà il proprio destino, sta continuando il percorso intrapreso in Serie A. A questo proposito l’ultima gara, giocata contro la Fiorentina, ha fatto registrare ai bianconeri un’importante vittoria. E nel frattempo è arrivato anche un annuncio che appare netto da parte di Fabrizio Ravanelli.

Ospite al salone d’onore del ‘CONI’ a Roma in occasione del premio ‘Andrea Fortunato – Lo sport è vita’, Fabrizio Ravanelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’. “Credo che ormai per lo Scudetto non ci sia più storia. Il Napoli sta giocando, partita dopo partita, con grande motivazione. Anche con la Cremonese, vedere come ha interpretato la partita, ti fa capire che maturità ha questa squadra”.

Ma il suo discorso, durante l’evento della ‘Fondazione Fioravante Polito’ non finito qui. E soprattutto non ha riguardato solo il percorso straordinario che il Napoli sta compiendo in campionato. Perché da parte dell’ex calciatore sono arrivate appunto anche dichiarazioni nette sulla questione che sta riguardando la Juventus. Ravanelli è, infatti, sicuro di una cosa in merito all’esito del ricorso presentato dal club al CONI.

Juventus, questione plusvalenze e penalizzazione di 15 punti: Ravanelli non ha dubbi su cosa accadrà

In merito alla Juventus e al momento comunque complicato che la società bianconera sta affrontando, Fabrizio Ravanelli ha affermato a ‘CalcioNapoli24’: “Difficile dire cosa succederà anche in futuro. Questa è una stagione difficile per la classifica e per quello che stiamo vedendo”.

“Dobbiamo – ha continuato l’ex calciatore tra le altre anche proprio della Juventus – aspettare il discorso ‘Prisma’, ma anche quello plusvalenze“. E poi, con estrema sicurezza, Ravanelli ha anche dichiarato cosa ne sarà secondo lui della penalizzazione: “Alla Juventus saranno restituiti i 15 punti, poi attenderemo tutto il resto. Per le plusvalenze sono state fatte considerazioni errate, vedremo se la Juventus riuscirà a dimostrare quello che, secondo me, non è stato giusto”.