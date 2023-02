Prandelli: “La Juve è sempre la Juve, può andare in Champions”

L’ex calciatore e allenatore ha parlato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ e si è mostrato possibilista sulla Juve in Champions

La vittoria siglata da Adrien Rabiot contro la Fiorentina ha permesso alla Juventus di portarsi ad un solo punto dalla settima posizione. I bianconeri, malgrado la penalizzazione di 15 punti, non si sono persi d’animo e le ultime due vittorie hanno consentito di tornare a scalare la graduatoria dopo aver registrato un’altra piccola flessione.

Il confine con la Champions League è segnato da 41 punti di Atalanta, Roma e Milan. La formazione di Massimiliano Allegri è distante dodici lunghezze. A sedici giornate dal termine del campionato è un margine di non poco conto ma c’è chi scommette sulla Juventus, come Cesare Prandelli.

Juve, Prandelli dà chance di qualificazione alla Champions League alla squadra di Allegri: “Ha i mezzi per riuscirci”

Cesare Prandelli, ex tecnico della Nazionale italiana e della Fiorentina tra le altre, ha parlato tanto della Juventus in un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il 65enne di Orzinuovi, che da calciatore ha vestito la maglia bianconera per sei stagione tra il 1979 e il 1985, si è soffermato anche sul suo addio al calcio, dicendo di non sentire la mancanza della panchina: “La passione è tanta ma non tornerò indietro. L’uscita dal calcio mi ha fatto benissimo, in un periodo in cui mi sentivo ansioso e solo, pure a causa degli stadi chiusi per il Covid. Potrei pensare di tornare nel mondo del pallone soltanto con una veste diversa”, ha aggiunto Prandelli.

E sulla rincorsa Champions della Juventus ha dato speranza alla squadra di Allegri: “È un punto sotto il settimo posto ma è pur sempre la Juve. Ha i mezzi per riuscirci. A volte una penalizzazione può dare una bella scossa. Inoltre una spinta extra può arrivare da Europa League e Coppa Italia. Allegri dovrà coinvolgere l’intera rosa e il gruppo si rafforzerà”.

Nel corso dell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato pure di Dusan Vlahovic: “È un predestinato. Sta rispettando le aspettative. È fortissimo e ha ancora margini di crescita ma deve rimanere calmo senza voler strafare. Deve ispirarsi a Haaland, che attacca l’area piccola con una cattiveria unica”.