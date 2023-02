Abodi: “A volte si determinano condizioni che non garantiscono una competizione corretta”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi intervenendo a L’Aquila su un tema di diverso genere si è soffermato sul tema rovente delle plusvalenze

Il caso Juventus sta facendo molto discutere. Ogni giorno piovono reazioni intorno alle vicende di giustizia sportiva che vedono coinvolta la formazione torinese. Il controverso tema delle plusvalenze è tornato di forte attualità con gli sviluppi del passato recente. La penalizzazione di 15 punti nei confronti del club bianconero ha allontanato la squadra di Max Allegri dal quarto posto, piazzamento minimo per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

La strada alternativa per classificarsi alla massima competizione per club organizzata dall’Uefa rimane la vittoria dell’Europa League. Qui, la Juventus ha pareggiato per 1-1 nella sfida interna di ieri sera contro il Nantes nella gara d’andata valida per gli spareggi. Per la qualificazione agli ottavi di finale, i bianconeri dovranno adesso vincere in Francia (anche attraverso i calci di rigore) per proseguire il suo percorso nell’Europa minore. Ma la squadra bianconera è ancora preoccupata per quanto sta avvenendo nei tribunali. Oggi, intanto, sono arrivate le parole del ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Abodi sul caso plusvalenze: “Mi auguro ci sia un’autoregolamentazione all’interno della Figc”

Il ministro dello Sport e i Giovani ed ex presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi nella giornata di oggi ha visitato L’Aquila per una serie di incontri sul “Centro di formazione del servizio civile universale” che sorgerà nella città abruzzese. Il ministro ha trattato anche due argomenti calcistici. Si è espresso infatti sul tema delle plusvalenze fittizie: “Si tratta in linea generale di una cattiva gestione di alcune società calcistiche, mi auguro che ci sia un’autoregolamentazione all’interno della Figc, nel rispetto dell’autonomia, tenendo in considerazione anche cosa accade a livello europeo”.

Il ministro ha poi espresso il suo parere in merito alla proroga delle concessioni televisive: “Il tema della competitività rimane sul tavolo. Bisogna individuare regole comuni che contribuiscono al miglioramento della normativa interna nello sport, in modo da creare anche un’equa competizione a livello nazionale e internazionale, contrastando le patologie gestionali. A volte si creano condizioni che non garantiscono una competizione corretta”, ha concluso Abodi. Le sue parole sono state raccolte dall’‘Ansa’.