Juventus-Nantes, caos per l’arbitro Pinheiro: arriva la bordata

Continua a far discutere la mancata concessione di un rigore alla Juventus ieri sera contro il Nantes. Stroncato l’arbitro Pinheiro.

Un pareggio che ha il sapore della beffa. La Juventus, ieri, contava di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso in Europa League. La sfida contro il Nantes, tredicesimo in Ligue 1, si è rivelata più complicata del previsto e non è bastata la rete di Dusan Vlahovic (su assist di Federico Chiesa) a regalare la vittoria al popolo bianconero. Il gol firmato da Ludovic Blas, infatti, ha riportato la situazione in parità obbligando la Vecchia Signora a vincere in Francia.

Tante le criticità che Massimiliano Allegri dovrà cercare di risolvere prima del fischio d’inizio, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18.45. In primis, la solita tendenza della propria squadra ad abbassarsi dopo essere andata in vantaggio e a rallentare il ritmo. La qualità della manovra, inoltre, ha lasciato spesso a desiderare. Il pari firmato dal numero 10 avversario, ad esempio, è nato da un passaggio errato di Nicolò Fagioli sulla trequarti con molti degli elementi bianconeri fuori posizione.

A far discutere, oltre alla deludente prova della formazione, è stata anche la decisione dell’arbitro Joao Pinheiro di non concedere un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Il tocco di mano da parte di Fabien Centonze, sia in diretta che sullo schermo del Var, appare evidente tuttavia il fischietto portoghese ha scelto di far proseguire il gioco e non assegnare il penalty alla Juventus. Una scelta fortemente contestata da Xavier Jacobelli.

Juventus, criticato l’arbitro di Juventus-Nantes

Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’, in un articolo apparso nell’edizione odierna del quotidiano, ha attaccato frontalmente il direttore di gara definendolo il vero colpevole della serata amara vissuta da Allegri e dai supporter del club. “La Juve c’è, la fortuna no, l’arbitro nemmeno”. Il rigore, secondo Jacobelli, è “netto, evidente, visto da tutti”. La qualificazione è ancora a portata di mano “purché si giochi undici contro undici”.

Per la Juventus, la possibilità di rifarsi arriverà domenica in occasione della trasferta sul campo di uno Spezia in piena crisi. L’ultima vittoria è datata 15 gennaio. Da quel momento in poi sono arrivate 4 sconfitte consecutive ed un pareggio: un filotto negativo che ha spinto il club ad esonerare Luca Gotti. La Vecchia Signora, nell’occasione, sarà chiamata a rilanciarsi e prepararsi al meglio in vista del partita di ritorno con il Nantes.