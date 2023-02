Juventus-Nantes, Allegri: “A sentire queste ca…te mi stufo anche io”

Pareggio con polemiche finali per la Juventus contro il Nantes nella fase a spareggi dell’Europa League; arriva il commento di mister Allegri.

Finalmente il pienone all’Allianz Stadium di Torino. In occasione di Juventus-Nantes, gara valida per ottenere l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, c’è sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. I bianconeri combattono l’amarezza dell’eliminazione dalla Champions e cercano di guadagnarsi il passaggio del turno, per il quale andrà comunque disputata anche la gara di ritorno.

Niente da fare però. La sfida finisce con un polemico 1-1. La Juventus si porta avanti al 13′ del primo tempo con una rete di Vlahovic. L’azione la comincia Angel Di Maria che serve Federico Chiesa, il quale fa capolino fra i difensori. L’attaccante italiano poi disegna la sponda per il serbo, che la deposita in rete. La risposta dei francesi arriva nella seconda frazione del match. Al 60′ a Mohamed riceve palla sulla trequarti e serve Blas. Il giocatore approfitta di uno scivolone di Bremer e batte Szczesny.

In pieno recupero l’azione che richiede l’intervento del VAR. Cross di Cuadrado in area, Lafont non esce bene e Bremer stacca di testa. L’arbitro fischia e rivede l’azione al monitor per possibile tocco di mano. Tuttavia, alla fine sceglie di non assegnare il rigore e, nonostante le proteste, la sfida termina 1-1.

Juventus-Nantes 1-1, le parole di mister Allegri

Mister Massimiliano Allegri al termine del match commenta ai microfoni di ‘SKY’: “Non voglio che la mia sia una Juventus da 1-0. Mi fate diventare matto quando dite queste cose. Sono stufo anche io di sentire queste ca***te. Ho detto soltanto che quando addormentiamo la palla non va bene. Io non ho mai voluto la squadra che vince 1-0, è un luogo comune che si dice ma non è vero. È inesatto. Guardate le mie squadre, hanno sempre avuto miglior difesa e secondo miglior attacco. Le chiacchiere stanno a zero”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Le mie squadre hanno fatto sempre 70-80 gol. Io chiacchiero di numeri, non parlo del niente. Questo è poco ma sicuro. Voi parlate di robe serie, non del niente perché altrimenti mi fate arrabbiare. È tutta una roba che avete creato voi. A me dispiace soltanto una cosa, cioè non aver vinto. È l’unica che conta. Voi siete bravi, ma nella vita contano i fatti”.