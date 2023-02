Fantacalcio, ecco i consigli per la 23 giornata di Serie A: occhio ad Abraham e Lukaku

Inizia la ventitreesima giornata di Serie A. Ecco i calciatori su cui puntare e sul quale non puntare nel gioco del Fantacalcio.

Dopo gli impegni europei torna questa sera la Serie A e comincia il ventitreesimo turno del campionato italiano. Si parte al Mapei Stadium con un Napoli sempre più lanciato, impegnato in un’insidiosa trasferta contro il Sassuolo. Osimhen e non solo, noi di SerieAnews.com vi daremo alcuni consigli su chi schierare o chi evitare al Fantacalcio, gioco che milioni di italiani realizzano ogni anno. Partita dopo partita analizziamo i calciatori consigliati e non:

SASSUOLO-NAPOLI = Si parte subito con il botto e sinceramente, in chiave Fantacalcistica, è quasi impossibile lasciar fuori calciatori del Napoli di Spalletti. Occhio non solo ai titolari, ma anche ad Elmas e Simeone, calciatori che Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto. Da evitare assolutamente i difensori della squadra di Dionisi, che, dovranno fare i conti con un temibile avversario. Come possibile scommessa occhio a Laurientiè, osservato speciale anche dagli azzurri.

SAMPDORIA-BOLOGNA = Match delicato per i liguri, che, non sono un avversario semplice ormai. In chiave modificatore Audero rappresenta sempre una buona scelta mentre in chiave offensiva può essere la gara di Lammers. L’ex Atalanta è a caccia del primo gol in blucerchiato e potrebbe finalmente sbloccarsi. Tra gli ospiti sempre pericolosi Orsolini e anche Ferguson, molto utile in ottica bonus.

MONZA-MILAN = I rossoneri potrebbero risentire dell’impegno europeo contro il Tottenham e la trasferta in Brianza si preannuncia piuttosto complicata. Ciurria è molto caldo ed è assolutamente da schierare mentre meglio evitare Marlon e Pablo Mari’. In casa Milan Theo Hernandez è in netta ripresa e potrebbe portare bonus, magari anche dal dischetto. Occhio alle scommesse De Ketelaere ed Origi che potrebbero trovare spazio nel match di domani.

INTER-UDINESE = I nerazzurri devono assolutamente riscattare gli ultimi deludenti risultati e questa sfida è fondamentale, forse l’ultima chiamata per Romelu Lukaku. Il belga e Barella hanno discusso nell’ultimo match ed i due ‘possono farsi perdonare’ nell’anticipo del sabato sera. Giornata difficile per Acerbi e Skriniar con Beto che è un cliente tutt’altro che semplice. Nei friulani occhio a Samardzic mentre ci sentiamo di sconsigliare Thauvin, apparso ancora fuori forma.

I match della domenica

ATALANTA-LECCE = Lookman e Hojlund sono ovviamente da schierare in qualsiasi Fanta, ma occhio alle sorprese. Boga e Maehle possono portare bonus inaspettati contro un Lecce probabilmente privo della stella Strefezza. Si preannuncia una giornata dura per la coppia Baschirotto e Umtiti.

FIORENTINA-EMPOLI = La trasferta portoghese potrebbe portare scorie in casa viola e occhio alla sorpresa Empoli. In ottica modificatore Vicario può portare voti interessanti mentre Caputo potrebbe sbloccare il derby. La coppia Jovic-Cabral garantisce più caos che certezze, occhio a possibili sorprese come Biraghi e Saponara.

SALERNITANA-LAZIO = Paulo Sousa debutterà all’Arechi contro la Lazio di Sarri, reduce dagli impegni europei. Il polacco Piatek è a secco da molto e il nuovo tecnico potrebbe rilanciare le sue ambizioni, complice l’assenza di Dia. Destino simile anche per Vilhena mentre nella Lazio, orfana di Zaccagni, tutti attendono il ritorno al gol di Ciro Immobile. Sconsigliamo Provedel in porta, difficile raggiungere l’imbattibilità.

SPEZIA-JUVENTUS = I bianconeri sono affamati di risultati e un calciatore che può ritrovare il gol è Federico Chiesa. La presenza dal primo minuto dell’ex viola è in dubbio, ma Chiesa può risultare decisivo anche a gara in corsa. In chiave bonus attenzione ad Adrien Rabiot, sempre più vivace nelle offensive bianconere. Poche gioie in casa Spezia ed azzardiamo l’imbattibilità stavolta per il portiere polacco Szczesny. Sconsigliamo Ampadu.

ROMA-VERONA = Con l’infortunio di Dybala il peso dell’attacco giallorosso è tutto sulle spalle di Tammy Abraham, apparso in buona condizione nelle ultime prove. Se dovessimo puntare un nichelino su una doppietta in questa giornata, occhio all’inglese. Smalling e Ibanez sono andati già a segno in questa stagione, manca Mancini e quella di domenica può risultare una giornata interessante. Negli ospiti Ngonge è on Fire, ma è Lazovic l’esterno che può colpire e fare ancora male.

TORINO-CREMONESE = La giornata di Serie A si conclude con il match tra Torino e Cremonese. Gli ospiti hanno sempre meno da dire a questo campionato e le assenze in attacco complicano le cose di uno spento Ballardini. Nonostante ciò puntare e schierare sempre gli esterni Sernicola e Valeri, molto interessanti in chiave Fantacalcio. Nei granata Vlasic ha la chance di sbloccarsi e spegnere la crisi. Da evitare Singo.