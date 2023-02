PSG-Lille, incredibile a bordocampo: doppio allenatore per i parigini

Il PSG batte il Lille in una gara rocambolesca e segnata da diversi colpi di scena: il principale si è verificato sulla panchina dei parigini

Clamoroso quanto accaduto questo pomeriggio al Parco dei Principi di Parigi. Il Psg ha battuto il Lille al termine di una gara rocambolesca segnata dal sorpasso degli ospiti e dal controsorpasso dei padroni di casa. La formazione parigina è sembrata inizialmente in controllo della sfida e con le reti di Mbappé e Neymar si portata sul doppio vantaggio tuttavia le reti di Bafodé Diakité, Jonathan David (su rigore) e Bamba hanno capovolto l’esito della situazione.

Nel finale però sono saliti in cattedra i fuoriclasse. Prima Mbappé ha firmato il pareggio all’87’, poi Messi ha dato il successo ai padroni di casa firmando il 4-3 al 95’. La sfida si è inoltre contraddistinta per il brutto infortunio a Neymar ma per un episodio ai limiti del surreale.

Ligue 1, clamoroso in PSG-Lille: il ds Campos scende in campo e affianca Galtier, clima teso tra i parigini

Si era già vociferato di tensioni esistenti nel club parigino nel corso delle ultime settimane. L’episodio che si è verificato questo pomeriggio nel corso della sfida contro il Lilla sicuramente non abbassa i toni.

Dopo il vantaggio del Lille (2-3), infatti, il direttore sportivo del PSG Luis Campos è sceso in campo e ha cominciato ad affiancare Christophe Galtier, dando indicazioni e protestando pure contro l’arbitro quando quest’ultimo ha preso decisioni che non lo hanno convinto.

Una scena surreale ripresa naturalmente anche dalle telecamere. Alla fine, la mossa ha funzionato perché il PSG è riuscito a ribaltarla nuovamente con i gol di Mbappé e Messi. Rimane tuttavia l’episodio che ha lasciato esterrefatti gli stessi tifosi del PSG. Quelli di Luis Campos, con un lungo passato da allenatore, sembrerebbe quasi un segnale di forte sfiducia nei confronti di Galtier.

In questi giorni si era parlato di dissapori esistenti nel club parigino. A questo punto, rimane da capire se la surreale situazione che si è verificata oggi nel confronto con il Lille comporterà delle ripercussioni pure nelle prossime ore. Parigi si interroga.