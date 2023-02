Milan, Sacchi punge ancora Pioli: “Peccato, hai avuto paura…”

Il Milan ha battuto sabato scorso anche il Monza, ma Arrigo Sacchi ha voluto pungere ancora Stefano Pioli.

Dopo un mese di gennaio davvero terribile, il Milan di Stefano Pioli sembra essere uscito da crisi che sta facendo preoccupare tantissimo i tifosi rossoneri. Il ‘Diavolo’, tra campionato e Champions League, viene da tre vittorie consecutive con il risultato di 1-0.

Il Milan, di fatto, ha prima battuto il Torino di Ivan Juric e poi il Tottenham di Antonio Conte in Champions League. Mentre la vittoria contro il Monza di Raffaele Palladino è arrivata nell’ultimo turno di campionato. Il motivo di questi tre successi, molto probabilmente, è la compattezza difensiva ritrovata dal team meneghino.

Stefano Pioli, viste le imbarcate subita dall’Inter in Supercoppa e da Lazio e Sassuolo in campionato, ha infatti arretrato il baricentro della propria squadra. Il Milan, di fatto, non è più quello che pressava alto il proprio avversario, visto che ora attende per poi ripartire in contropiede. Tuttavia, nonostante queste tre vittorie consecutive molto importanti, Arrigo Sacchi ha voluto pungere ancora l’attuale tecnico dei rossoneri.

Milan, Arrigo Sacchi su Stefano Pioli: “Ha avuto paura e si è affidato alla tattica”

L’ex allenatore del ‘Diavolo’ e della Nazionale, infatti , si è espresso così sulla ‘Gazzetta dello Sport’ sul team guidato da Stefano Pioli: “Il Milan, l’anno scorso, ha vinto lo Scudetto con merito con un calcio divertente e moderno. Poi la sindrome del successo ha bloccato la squadra. E Pioli, peccato, hai avuto paura, visto che per fermare l’emorragia ti sei affidato alla tattica”.

Il pensiero di Arrigo Sacchi poi continua: “Il tatticismo in Italia paga ancora, ma bisogna ricordarsi sempre che, dinanzi ad uno stratega, un tattico perde sempre. Pioli è stato l’architetto che ha designato la meravigliosa creatura dell’anno scorso ed è riuscito a vincere attraverso l’intelligenza e le idee. Auspico che ritorni su quella strada e lo si può fare soltanto se si continua a credere fermamente nelle proprie idee”.