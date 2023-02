Il Milan conquista la vittoria, Pioli può sorridere: ora ha un’arma in più

Il Milan ritrova la vittoria contro il Monza e inizia ad ingranare anche De Ketelaere: ha piena fiducia di Pioli e compagni.

Il Milan, dopo un’ottima prestazione a San Siro per la Champions League contro il Tottenham, ha giocato e vinto anche ieri contro il Monza. Battendo appunto la squadra di Palladino, fin qui imbattuta nel 2023 in Serie A. Nel corso del match è andato vicino al gol anche Charles De Ketelaere: sta maturando una nuova fiducia in se stesso.

Il Milan di Stefano Pioli sta recuperando la giusta fiducia e, dopo la vittoria con il Tottenham, è arrivata anche quella contro il Monza in Serie A. La corsa per la Champions League della prossima stagione è ancora aperta e i rossoneri non vogliono commettere altri passi falsi.

La squadra sta poi ritrovando anche la giusta fiducia di Charles De Ketelaere, anche ieri vicino al gol. Il gruppo gli sta mostrando tutto il proprio supporto, in primis tramite Leao e Giroud che di volta in volta lo stanno spronando. Paolo Maldini crede in lui e Stefano Pioli sa che potrà diventare un’arma in più importante.

Milan, vittoria di misura contro il Monza e più fiducia per De Ketelaere: il belga sta arrivando, manca solo il gol

Ai canali ufficiali del club rossonero, dopo la vittoria contro il Monza, ha parlato così Stefano Pioli: “Abbiamo lavorato tanto e usciamo da questa partita con un buon risultato e una buona prestazione soprattutto nel primo tempo poi abbiamo sentito la fatica della settimana”.

“Nel secondo tempo – ha aggiunto – dovevamo muoverci un po’ di più, abbiamo sofferto ma abbiamo avuto anche due palle gol clamorose. Lo spirito, la voglia, i tifosi, abbiamo portato a casa un’altra vittoria importante in una settimana positiva. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo sofferto insieme, questo è l’aspetto più importante”.

La nota positiva, oltre alla vittoria ovviamente, è che Charles De Ketelaere sta pian piano trovando maggiore fiducia in se stesso. Stefano Pioli così come i suoi compagni credono in lui. Il centrocampista belga è andato anche ieri contro il Monza vicino al gol e sta dimostrando di poter fare di più. Il Milan lo attende e lui sta maturando una maturità nuova. L’amore per i colori rossoneri, come mostrato sui social, inizia a diventare più forte.