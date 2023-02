Milan, Pioli finalmente esulta: è ufficiale, ha superato anche Spalletti!

La notizia è arrivata proprio in queste ore. Che gioia per Stefano Pioli, l’allenatore del Milan porta a casa il premio.

Lo scorso anno abbiamo visto un Milan di grande livello mettere le mani sullo Scudetto. Merito di un lavoro importante fatto da Stefano Pioli con una squadra piena zeppa di giovani, su quali lo stesso allenatore ha lavorato per far emergere il loro talento. Cosi si è arrivati alla conquista del titolo, un passaggio molto importante anche perchè strappato ai cugini nerazzurri.

Certo, a guardare il Milan oggi sembra essere passato un secolo. Oggi il Milan vive una situazione molto più delicata. Il primo posto oggi è davvero un miraggio, merito anche di un Napoli che non si ferma più. Eppure, proprio nelle ultime partite sembra esserci stato qualche segnale da parte della squadra rossonera. Il Milan è riuscito ad infilare due vittorie di fila in campionato (la prima volta dopo il mondiale in Qatar) ed anche la vittoria in Champions League nella gara di andata con il Tottenham.

Milan, che notizia per Pioli: arriva l’annuncio, Spalletti scala dietro

Se è vero, dunque, che in questi mesi Pioli ha dovuto far fronte alle critiche furibonde, adesso l’allenatore può sorridere. Il tecnico del Milan, infatti, è stato premiato con la panchina d’oro della stagione 2021/22. Un riconoscimento importante, che vede Pioli mettere alle sue spalle Davide Nicola e Luciano Spalletti.

“Buongiorno a tutti, sono emozionato perché quando rivedo ciò che abbiamo fatto lo scorso anno sento ancora quelle emozioni”, ha detto Pioli dal palco della premiazione, come riportato anche da ‘Tuttomercatoweb’. “Voglio condividere questo premio con tutti coloro che lavorano con noi a Milanello, col club e coi dirigenti”, le parole ancora di Pioli.

“Col mio staff che è il motore del mio lavoro e soprattutto coi miei giocatori”, ha detto l’allenatore del Milan, coinvolgendo dunque tutto quelli che lo scorso anno hanno contribuito all’importante successo rossonero. “Continuo a credere di allenare un gruppo davvero speciale. Grazie a loro e a tutti voi”, ha chiosato Pioli.