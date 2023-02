Bastianelli, ag. Tsadjout: “È un professionista. Con la Nazionale Italiana, chissà…”

La Cremonese è scesa in campo contro il Torino lunedì sera e, con l’occasione, ha trovato il gol Frank Tsadjout: le parole del suo agente, Patrick Bastianelli, a SerieANews.com.

In occasione della prima rete segnata in Serie A ha parlato ai nostri microfoni il suo agente, Patrick Bastianelli. C’è grande felicità, oltre alla consapevolezza della professionalità che è sempre stata dimostrata da Tsadjout fin dai primi momenti della sua carriera calcistica.

Torino-Cremonese, super gol di Tsadjout: le parole del suo agente Bastianelli a SerieANews.com

“Sono molto felice per Frank“, ha esordito Patrick Bastianelli ai microfoni di SerieANews.com dopo il gol segnato da Frank Tsadjout in Serie A. “È un professionista – ha continuato – che cura tutti gli aspetti e che è arrivato a giocare in Serie A facendo il giusto percorso di crescita. Ha sempre un atteggiamento positivo e quando ha avuto l’opportunità si è fatto trovare pronto”.

Bastianelli ha poi rivelato un auspicio per il futuro dell’attaccante classe 1999: “Contro il Torino, in una partita dove ha lottato su tutti i palloni, ha fatto un goal di qualità. Ed è stato un giusto premio per il lavoro quotidiano. E chissà che in prospettiva futura Frank possa essere utile anche alla Nazionale Italiana“.