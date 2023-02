Napoli, Carragher non ha dubbi: “Kvara potremmo vederlo al Real la prossima stagione”

Il futuro di Kvaratskhelia sarà al Real Madrid? Non ne dubita Carragher, che in diretta si sbilancia sul futuro dell’attaccante georgiano di proprietà del Napoli.

Con il tacco irresistibile del secondo tempo di Eintracht Francoforte-Napoli, Kvaratskhelia ha innamorato ancor di più il pubblico internazionale. Il giocatore azzurro ha attirato su di sé tutta l’attenzione mediatica. Con Victor Osimhen compone il duo offensivo ad oggi più ammirato d’Europa e il presidente Aurelio De Laurentiis non può che compiacersi del percorso dei suoi giocatori.

Lo scenario però sarà diverso al termine della stagione. Il patron partenopeo ha chiarito in più circostanze di non aver bisogno di cedere nessuno dei suoi gioielli, perché i conti della società non richiedono di essere sanati, bensì sono in regola.

A ciò bisogna però accompagnare la legge del calciomercato, che vuole che le big del Vecchio Continente siano capaci di presentare proposte irrinunciabili, di fronte alle quali è difficile resistere sia per il club che per i calciatori coinvolti.

Napoli, Kvaratskhelia finirà al Real Madrid? Carragher è sicuro

È di appena qualche giorno fa l’indiscrezione secondo cui l’attaccante georgiano in forza al Napoli sia finito nel mirino dei Galacticos. Il Real Madrid punta a una lauta proposta in vista dell’estate, mentre anche Manchester City e Liverpool immaginano i passi da muovere per assicurarsi le prestazioni di Kvaratskhelia. Le parole di De Laurentiis dinanzi a tali società non mettono al sicuro che le certezze dei tifosi, consapevoli dell’appeal che possano avere squadre di tale calibro.

A fomentare le preoccupazioni è stato Jamie Carragher, ex calciatore simbolo del Liverpool e opinionista ad oggi per la ‘CBS Sports’. Durante Eintracht Francoforte-Napoli ha commentato la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale del torneo e ha dichiarato in diretta: “Kvaratskhelia è il più interessante giocatore in Europa e la prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid”. Sarà effettivamente così? O è stato soltanto un commento? Lo sapremo nei prossimi mesi.