Napoli, De Laurentiis ha chiarito il progetto: il messaggio è per i tifosi

In casa Napoli ci si gode la vittoria conquistata in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Ha parlato anche Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli continua ad essere protagonista indiscusso, in Italia come in Europa. La vittoria di ieri contro l’Eintracht è soltanto l’ultimo tassello di un mosaico che oggi ci mostra una squadra che sta stupendo tutti. Una squadra che gioca bene, amalgamata al meglio da Luciano Spalletti, ma che può contare anche su delle individualità importanti. Da Osimhen e Kvaratskhelia, passando per Kim, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo, tutti giocatori che stanno dimostrando di essere dei veri e propri punti fermi per la compagine azzurra.

Da qui al termine della stagione ci sono ancora diverse partite da giocare. Guai a pensare che avere già qualche trofeo in tasca. Spalletti dovrà lottare per tenere la sua squadra concentrata e saldamente focalizzata sulle partite che mancano, senza fare dei voli pindarici che potrebbero avere degli effetti negativi sul prosieguo della stagione.

Napoli, De Laurentiis il progetto ed il messaggio ai tifosi

In questi giorni è tornato a parlare anche il presidente Aurelio De Laurentiis. E’ rimasto in silenzio, il patron del Napoli, nel corso degli ultimi mesi. In occasione della partita contro l’Eintracht è tornato a parlare, spiegando cosi ai tifosi quello che è stato un cambiamento importante avvenuto la scorsa estate. La partenza di tanti big del Napoli, l’arrivo di giovani talenti ed un piano concreto studiato dal patron ovviamente coadiuvato da Cristiano Giuntoli.

“Avevo previsto una grandissima stagione”, ha detto De Laurentiis che ha poi fornito una chiave di lettura. “Quando hai da troppo tempo gli stessi calciatori, quelli anche se sono bravissimi diventano un po’ demotivati, invece i nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati subito affidabili”, le parole del patron.

Insomma, una sorta di rifondazione che in casa Napoli ci si aspettava già da diversi anni. Alcuni sostengono andasse fatta dopo l’ultimo anno di Sarri, dando cosi ad Ancelotti la possibilità di gestire un gruppo totalmente nuovo. De Laurentiis ha aspettato, ma alla fine ha chiarito il suo progetto per il Napoli.