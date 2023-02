Europa League e Conference, la Serie A esulta: quattro squadre agli ottavi

Serata positiva per le italiane impegnate tra Europa League e Conference League. Alla fine il bilancio è di quattro su quattro.

Continua il momento positivo per le italiane in Europa. Dopo le vittoria per le tre compagini impegnate in Champions League, con il Napoli che superato l’Eintracht Francoforte e le milanesi che hanno battuto di misura Tottenham e Porto, anche le squadre impegnate nella altre due competizioni UEFA hanno ben figurato passando il turno.

In Europa League la Juventus mette a tacere le polemiche dell’andata e, grazie ad un Di Maria in giornata estremamente positiva, ha la meglio sul Nantes. I bianconeri fanno valere la maggiore cifra tecnica ed espugnano lo stadio francese con un netto 0-3. Di Maria fa tripletta, segnando un gol su rigore e due reti su azione su assist di Fagioli e Vlahovic. Da segnalare che per gran parte del match il Nantes ha giocato in inferiorità numerica causa rosso a Pallois.

Sempre in Europa League la Roma ribalta il ko dell’andata contro il Salisburgo e passa al turno successivo. Gli uomini di Mourinho fanno tutto nel primo tempo con Belotti e Dybala. Un 2-0 che ‘vendica’ il ko per 1-0 dei primi 90′ e consente ai giallorossi di staccare il pass per il turno successivo.

Non solo Europa League, anche in Conference League bene le italiane: Lazio e Fiorentina avanti

Nonostante il campo non certo dei migliori, come fatto notare da Maurizio Sarri nel dopo partita, anche la Lazio riesce a supere il turno. Ai biancocelesti basta difendere il risultato dell’andata. Finisce 0-0 contro il Cluj, ma tanto basta per superare il turno di Conference League.

Avanti anche la Fiorentina che arrivava al match contro il Braga forte del 4-0 dell’andata. Inizio col brivido però, visto che i portoghesi nel primo tempo si portano sul 2-0. I viola però reggono il colpo, prima accorciando con Mandragora e poi, dopo un gol annullato a Cabral, la ribaltano con Saponara e con lo stesso Cabral. Anche per la Fiorentina arriva così l’accesso al turno successivo di Conference League.