Inter, la stoccata verso Inzaghi: “Ha vinto, ma è un po’ ca**sotto…”

Il pensiero del portiere Emiliano Viviano ai microfoni di TV Play nei confronti dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi

L’Inter ha vinto contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, grazie al gol di Romelu Lukaku. Una rete che ha portato a un successo meritato dopo una partita tesa, nervosa, anche tra le fila dei nerazzurri. Al Do Dragao, l’Inter potrà affrontare il match con un minimo di tranquillità dovuta al risultato. Ma le partite in casa della squadra di Sergio Conceiçao non finiscono mai, le squadre italiane eliminate negli ultimi anni lo sanno molto bene.

Ha fatto discutere l’esclusione di Marcelo Brozovic, che ha subito diversi problemi fisici negli ultimi mesi. L’Inter sa bene che il centrocampista croato è importantissimo, fa girare la propria squadra come pochi altri giocatori al mondo. E Inzaghi ha preferito preservarlo in vista dei prossimi impegni, per evitare che si infortuni. Anche perché Calhanoglu e Mkhitaryan stanno portando molta qualità alla manovra dell’Inter.

Inter, le parole di Viviano su Inzaghi e Brozovic

Emiliano Viviano, portiere, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Solo cinque giocatori sono più forti di Brozovic quand’è in condizione. Penso che la scelta di farlo fuori sia legata alle sue condizioni fisiche, perché quando sta bene gioca sempre”. Poi prosegue: “Inzaghi è un allenatore che ha vinto trofei, ma è anche un po’ ca**sotto, lo abbiamo visto anche in occasione degli ammoniti che vengono sostituiti. La sua paura è legata forse alla possibilità che Brozovic possa farsi male e quindi preferisce essere prudente. Calhanoglu in quel ruolo sta facendo bene e magari lo staff medico sta consigliando di fare attenzione sul suo impiego”.

Parole chiare, che illustrano il pensiero del portiere riguardo le qualità del centrocampista croato. E’ anche vero che Inzaghi ha sostituito più volte i giocatori ammoniti ed è anche molto prudente quando uno dei suoi migliori giocatori è in condizioni fisiche precarie. Brozovic in questa stagione ha giocato soltanto sedici partite, per un totale di 921′ in cui ha segnato due gol in campionato.