Calciomercato, l’Atletico di Simeone pesca in Serie A: tris di nomi a sorpresa

In questo weekend si sta disputando il ventiquattresimo turno di Serie A. Intanto non solo calcio, ma c’è spazio anche al calciomercato.

Questo sabato ha aperto il ventiquattresimo turno di Serie A, giornata di campionato iniziata con due anticipi. Nel primo anticipo il Napoli di Luciano Spalletti ha continuato sulla solita scia ed ha espugnato senza problemi il Castellani di Empoli. Gli azzurri hanno mostrato l’ennesima prova di forza e hanno portato a casa i tre punti con l’autogol di Ismailj e la rete del solito Victor Osimhen.

Il Napoli domina il campionato e non è più una sorpresa mentre in serata si sono affrontate Lecce e Sassuolo. I due club si sono sfidati per un match valido per le retrovie della classifica, due squadre ancora in fase di tranquillità ma che vogliono avere la certezza totale.

Poche emozioni nel corso del match, soprattutto in un primo tempo avaro di emozioni. L’unica vera nota è l’ammonizione a Mimmo Berardi, diffidato e costretto a saltare cosi il prossimo turno di campionato. Eppure era un match molto interessante e che ha riscosso interesse anche in chiave di calciomercato.

Serie A, l’Atletico Madrid osserva giovani talenti

Alla fine il Sassuolo di Dionisi ha ottenuto tre punti fondamentali, una vittoria di misura in uno stadio piuttosto ostico come il Via del Mare. Nonostante gli sforzi dei pugliesi, il Sassuolo ha vinto 1 a 0 grazie alla rete nella ripresa del nordico Thorstvedt. Per il match del Via del Mare c’erano anche alcuni ospiti di eccezione.

Come riporta la redazione di Sky Sport al Via del Mare c’era un osservatore dell’Atletico Madrid. La squadra del Cholito Simeone è sempre attenta ai giovani talenti ed in Lecce-Sassuolo ha monitorato nello specifico tre calciatori. Il club biancorosso, oggi impegnato nel derby di Madrid (finito per la cronaca 1 a 1) ha monitorato i progressi di tre giovani calciatori del Lecce, senza dubbio tra le sorprese del campionato. I Colchoneros hanno messo nel mirino i centrocampisti Morten Hjulmand e Joan Gonzalez e anche il difensore Gendrey. Non si tratta di calciatori di primissimo calibro, ma sono senza dubbio giovani molto interessanti e l’Atletico osserva con attenzione.