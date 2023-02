Fantacalcio, i consigli della 24^ giornata: occhio a Wijnaldum e Elmas

Fantacalcio, sta per cominciare la 24esima giornata del campionato di Serie A. Ecco alcuni consigli su 5 specifici giocatori.

La 24esima giornata della Serie A è ormai alle porte e scatterà ufficialmente oggi con la sfida in programma alle ore 18 tra l’Empoli di Paolo Zanetti ed il Napoli di Luciano Spalletti. A seguire, alle 20.45, il calendario propone lo scontro che vedrà protagonisti il Lecce di Marco Baroni ed il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tempo a disposizione per valutare quale formazione impiegare è quindi poco e in questo articolo andremo a sciogliere i dubbi relativi a 5 specifici giocatori.

Piotr Zielinski, ad esempio, rischia di partire dalla panchina. Eljif Elmas, infatti, reclama spazio ed il ballottaggio tra i due potrebbe concludersi, stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, proprio a vantaggio del macedone. Il polacco, dal canto suo, ha totalizzato numeri eccellenti dall’inizio della stagione: 3 gol e 6 assist in 23 partite a voto, per una fantamedia di 6.98. Se lo abbiamo in rosa, schieratelo comunque. È troppo importante.

Nedim Bajrami, dal canto suo, è già certo di giocare dal primo minuto visto che mancherà lo squalificato Armand Laurienté. Il problema è che, fin qui, ha fatto fatica ad inserirsi nei collaudati sistemi del Sassuolo andando incontro a diverse prestazioni negative. La sua stagione, fin qui, è stata negativa: appena un gol ed un assist in 22 presenze ed una fantamedia deludente (5.95). Si riprenderà ma aspettiamo tempi migliori per inserirlo nelle nostre formazioni.

Fantacalcio, i consigli per la 24esima giornata

Denzel Dumfries, da quando è tornato dal Mondiale, è in netto calo come confermato dai dati relativi al rendimento offerto in campo. In 3 delle ultime 6 partite disputate dall’Inter è rimasto in panchina, senza essere utilizzate. Nelle altre ha giocato dimostrando di essere lontano dagli abituali picchi qualitativi. Non segna dal 13 agosto, passiamo oltre e puntiamo su altri elementi al Fantacalcio.

Patrick Ciurria è una delle principali rivelazioni del torneo. Rimasto inizialmente nelle retrovie, il classe 1995 ha poi scalato le gerarchie diventando uno dei trascinatori del Monza. Per lui 20 partite complessive “condite” da 3 gol e 4 passaggi vincenti per una fantamedia sorprendente che ha toccato quota 6,80. Numeri che Curria proverà a migliorare domani, contro la Salernitana. L’occasione è ghiotta. Chiudiamo con Georginio Wijnaldum. L’olandese tra Lecce, Verona e Salisburgo ha messo minuti importanti nelle gambe. L’infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box è un ricordo ed ora l’ex PSG si prepara a riprendersi le luci della ribalta. Quella contro la Cremonese può essere davvero la sua partita.