Juventus, Hojlund per il post Vlahovic: la situazione

La Juventus vuole acquistare Rasmus Hojlund come sostituto di Dusan Vlahovic: un colpo clamoroso, tutti i dettagli

Domani ci sarà il Derby della Mole tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium. Un match molto importante per i bianconeri, che vogliono dare continuità alla vittoria contro il Nantes in Europa League. Portare a casa i tre punti, vorrebbe dire mettersi a -6 dall’Atalanta che nelle ultime quattro partite ha collezionato tre sconfitte. Un derby non è mai semplice, a maggior ragione contro le squadre di Ivan Juric, sempre molto aggressive e piene di qualità. I bianconeri hanno bisogno dei gol di Dusan Vlahovic in questi ultimi mesi di stagione.

Perché se da una parte il campionato è condizionato dal -15, dall’altra ci sono ancora le Coppe da giocare. La Juventus è in semifinale di Coppa Italia, dove ci sarà una doppia sfida con l’Inter andata e ritorno. E poi gli ottavi di Europa League e l’avversario sarà il Friburgo. Vlahovic era stato a sorpresa lasciato fuori giovedì scorso a Nantes. Il suo addio non è scontato, tanto che la Juve sta studiando il colpo Rasmus Hojlund per la prossima estate.

Juventus, contatti con l’entourage di Hojlund

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, nelle scorse ore la Juventus ha avuto un incontro con gli agenti di Hojlund. L’obiettivo del club bianconero era far capire il gradimento del giocatore, sul quale ci sono anche Arsenal e Borussia Dortmund. E proprio i Gunners potrebbero essere la squadra del futuro di Vlahovic. Dopo l’infortunio di Gabriel Jesus, Arteta non ha cercato un altro attaccante a gennaio. La valutazione che la Juve fa del centravanti serbo è di almeno 90 milioni di euro.

Vlahovic lascerebbe la Juve dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo. In questa stagione ha avuto alcuni problemi fisici, ma i numeri sono comunque positivi. Ben dieci gol e quattro assist in tutte le competizioni, per un totale di ventidue presenze. Hojlund è uno di quelli in rampa di lancio e la trattativa con l’Atalanta appare difficilissima da concludere visto che è arrivato pochi mesi fa dallo Sturm Graz.