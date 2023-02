Orsolini, il momento è da vero top: il Milan ci pensa per giugno

Momento di forma da vero top player per Riccardo Orsolini. E il Milan, ora, inizia a farci un pensierino per il prossimo giugno.

Quattro gol nelle ultime cinque partite, per un totale di sette reti e tre assist in questo campionato. Il momento di Riccardo Orsolini è da vero top player, da elemento trascinante di una formazione in grande rilancio. La vittoria contro l’Inter è stato soltanto l’ultimo squillo del Bologna, squadra tra le più in forma di questo 2023.

Merito di un lavoro che Thiago Motta ha finalmente calibrato sulle caratteristiche dei propri talenti. Su tutti, appunto, Riccardo Orsolini: l’ex Atalanta ed Ascoli è tornato a giocare su livelli altissimi, rimostrando a tutti quelle potenzialità che erano riuscite a folgorare anche la Juventus qualche anno fa.

Dopo una lunga sequela di alti e bassi, il gioiello del Bologna sembra aver raggiunto la piena maturità. E a 26 anni è tornato a rappresentare un pallino di mercato per le big della Serie A. Tra queste, anche e soprattutto il Milan di Stefano Pioli.

Orsolini è finalmente grande: ora il Milan ci pensa seriamente, obiettivo per giugno

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, i rossoneri sono tornati a seguire con grande interesse la nuova ascesa di Riccardo Orsolini. Maldini e Massara sono da tempo alla ricerca di un giocatore da aggiungere sulla destra, dove Junior Messias potrebbe salutare al termine di questa stagione. Il contratto di Orsolini con il Bologna è in scadenza nel 2024, ma la società felsinea è in piena corsa per rinnovarlo e blindarlo in vista del prossimo mercato estivo.

Le basi dovrebbero corrispondere ad un prolungamento contrattuale sino al 2026, con un adeguamento salariale che andrebbe a lambire gli 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, intanto, è alla finestra. In attesa di capire quale sarà il futuro contrattuale tra Orsolini ed il Bologna, i rossoneri iniziano a farci più di un semplice pensierino. Maldini e Massara, però, sono avvisati: in caso di rinnovo in porto, la valutazione che i rossoblù faranno dell’ex Atalanta sarà importante. E si aggirerà attorno ai 25-30 milioni di euro.