“Non hai mai vinto un…”: Gasperini e il lancio del panino

Clima di tensione in casa Atalanta dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan: Gasperini protagonista di un video diventato virale

L’Atalanta sta vivendo lo stesso incubo della scorsa stagione. I bergamaschi hanno confermato nella sfida di domenica sera contro il Milan uno stato di forma non eccezionale. La formazione di Gian Piero Gasperini è stata protagonista a San Siro di una nuova sconfitta.

La terza nel recente periodo in campionato. Diventano quattro nelle ultime cinque se si aggiunge pure la Coppa Italia. Il momento non è dei più semplici. La flessione accusata ha fatto precipitare l’Atalanta in classifica. I bergamaschi sono nuovamente fuori dalla zona Champions, restano quantomeno attaccati al momento al sesto posto ma i nerazzurri sognavano qualcosa in più dopo essere rimasti fuori dall’Europa nella scorsa stagione. L’ambiente dunque sta diventando anche nervoso, come testimoniato dall’episodio che ha coinvolto Gasperini domenica sera all’uscita dallo stadio San Siro.

Atalanta, nervosismo Gasperini: dopo la sconfitta con il Milan, il tecnico getta un panino ai tifosi fuori dallo stadio

In queste ore sta facendo il giro dei social network un episodio che è avvenuto fuori dallo stadio San Siro domenica sera, dopo la sfida tra l’Atalanta e il Milan. Il protagonista in negativo dello stesso è Gian Piero Gasperini. Nel video si vede l’allenatore orobico uscire dallo stadio con un’auto di sua proprietà.

All’uscita è intercettato da alcuni tifosi, probabilmente milanisti, con cui scambia alcune battute. “Non hai mai vinto un c…o”, gli dice uno di loro. E Gasperini, a bordo della sua vettura risponde “vattene via”. L’allenatore dell’Atalanta però non si limita a queste parole perché, come si può notare nel video, lancia il panino che stava mangiando in quel momento verso i tifosi.

Tutta la scena è stata ripresa da uno dei tifosi presenti. Un episodio che evidenzia anche l’inquietudine del tecnico in questo momento, considerato che questa sera – in caso di vittoria della Roma contro la Cremonese – la sua squadra potrebbe ritrovarsi distante di sei lunghezze sul quarto posto, piazzamento minimo per guadagnare un posto nella prossima Champions League.