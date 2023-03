Juventus, arriva l’ufficialità sul ricorso: la decisione della dirigenza

La Juventus ieri ha formalizzato un importante atto: le conseguenze avranno un peso pure nel prosieguo del campionato della squadra di Allegri

La Juventus punta a rientrare in corsa per gli obiettivi stagionali e la vittoria di ieri sera nel derby con il Torino dà una grossa mano alla formazione di Massimiliano Allegri, distante adesso sei punti dal sesto posto dell’Atalanta, nove dal quinto della Roma e a dieci dalla quarta posizione della Lazio.

Nel prossimo confronto, i bianconeri hanno una grande chance per ridurre ulteriormente il gap. Domenica, infatti, nel posticipo serale, la Juventus affronterà la Roma all’Olimpico. Una gara di fondamentale importanza per il futuro dell’una e dell’altra squadra. Intanto, i bianconeri ieri hanno giocato un’altra carta sul tavolo.

Juventus, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la sentenza della Corte Federale d’Appello

Un passo significato è stato compiuto nella giornata di ieri. La Juventus ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d’Appello dello scorso 20 gennaio in seguito agli sviluppi dell’inchiesta Prisma sul caso plusvalenze.

Il Collegio di Garanzia del Coni non dovrà giudicare nuovamente la posizione della Juventus ma deve rivalutare la posizione di tutti gli ex dirigenti bianconeri in quanto pure questi ultimi nella mattinata d’ieri hanno fatto istanza di ricorso per ogni singolo caso.

Come riferito da un comunicato diffuso dallo stesso Coni, infatti, hanno presentato ricorso per le rispettive inibizioni Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Enrico Vellano. E a questi si aggiungono anche gli altri sei ex componenti del Consiglio d’Amministrazione: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio.

Senza la penalizzazione di gennaio, la Juventus avrebbe in questo momento 50 punti in classifica. Vale a dire che occuperebbe da sola la seconda posizione in classifica a +3 sulle due milanesi, Inter e Milan, ma a -15 dal grande protagonista di Serie A di questa stagione, il Napoli.