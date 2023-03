Napoli, l’agente di Kvaratskhelia ammette: “Ama il Real Madrid”

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha ammesso in un’intervista l’amore per il Real Madrid del suo assistito.

Il Napoli sta compiendo un’incredibile stagione. Gli azzurri, infatti, stanno dominando il campionato italiano, visti i 18 punti di vantaggio sul secondo posto. In Champions League, invece, sono ad un passo dai quarti di finale, considerando la vittoria per 0-2 a Francoforte nel match di andata.

La gara di ritorno al Maradona ci sarà il prossimo 15 marzo, ma prima il Napoli avrà di fronte a sé due partite molto difficili. Gli azzurri, infatti, sfideranno prima la Lazio di Maurizio Sarri e poi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Napoli, visto il suo momento, è favorito in entrambe le partite, anche se Lazio ed Atalanta faranno di tutto per conquistare dei punti al Maradona, considerando che sono in piena lotta per aggiudicarsi un posto alla prossima edizione della Champions League. Anche per questo, Luciano Spalletti farà pochissimo turnover in queste partite. Il tecnico toscano, quindi, non farà riposare i suoi big e tra questi bisogna inserire sicuramente il Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, l’agente: “Khvicha ama il Real Madrid, ma a lui piace tutto di Napoli”

Proprio sul georgiano bisogna registrare delle importanti dichiarazioni. Mamuka Jugeli, agente per l’appunto di Kvaratskhelia, ha rilasciato queste parole alla emittente mediatica georgiana sul suo assistito: “Cosa mi sono detto con Giuntoli a gennaio? Che non c’è fretta e nemmeno noi l’abbiamo. A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla. Se dovessimo decidere qualcosa, Giuntoli sarebbe il primo a saperlo. Real Madrid? Kvara ama il club spagnolo. Lui è un calciatore di quel livello lì, può giocare dovunque”.

Mamuka Jugeli ha poi continuato il suo intervento: “Khvicha mi ha riferito che non giocherà in un’altra squadra italiana. Poi non posso accadere cosa può accadere tra 10-15 anni. Rapina? Non credo che Napoli sia una città criminale. Io ci vado spesso, come i suoi genitori e non abbiamo mai avuto nessun disagio”.