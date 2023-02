Anche la Juventus ha il suo Kvaratskhelia: il video fa il giro del web

Il giovane attaccante della Juventus si è reso protagonista di una rete splendida: il gol ha fatto il giro del web e i paragoni si sprecano

La Juventus può puntare su diversi giovani elementi interessanti, pronti a prendersi la scena nei prossimi anni. Sono già diversi i prospetti emergenti. Alcuni hanno già trovato spazio nel corso di questa stagione con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha regalato il terreno di gioco a Matias Soulé, Iling Junior, Tommaso Barbieri ed Enzo Barrenechea.

Ci sono però altri giovani che spingono. E nella giornata di oggi, uno dei giovani più interessanti della società bianconera si è messo in mostra con una splendida rete. Un gol che sta già facendo il giro del web. E c’è chi per le giocate effettuate nell’azione in questione ha scomodato Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano del Napoli che sta incantando la Serie A. Per altri invece ha ricordato Dybala.

𝗟𝗮 𝗝𝘂𝘃𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗿𝗽𝗮𝘀𝘀𝗼: 1-1 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹’𝗔𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮‼️ Nell’anticipo della 21^ giornata del campionato Primavera1, la Juve di Montero manca il sorpasso al Lecce capolista e rallenta contro l’Atalanta.#Sportitalia #AtalantaJuventus pic.twitter.com/dekddknTu6 — Sportitalia (@tvdellosport) February 24, 2023



Juventus, meraviglia di Kenan Yildiz: che gol per il turco nella partita di Primavera 1 contro l’Atalanta

Una rete splendida quella che questo pomeriggio Kenan Yildiz ha firmato nella sfida valida per il campionato Primavera 1 contro l’Atalanta. I bergamaschi sono passati in vantaggio con un’autorete di Valdesi. Il pareggio della Juventus è poi arrivato con il giovane turco, sempre più protagonista della formazione di Paolo Montero.

Come si può notare negli highlights della gara diffusi da ‘Sportitalia’, l’attaccante della Juventus ha scambiato con un compagno e dopo il duetto completa in proprio, dribblando due avversari e concludendo l’azione con una bellissima rete di sinistro con un tiro sul secondo palo che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. Quella odierna è per Yildiz l’ottava rete in campionato. Inoltre ha firmato 3 gol in Youth League e una nella Coppa Italia Primavera.

La Juventus lo ha prelevato durante la scorsa estate dall’Under 19 del Bayern Monaco, club al quale era arrivato nel lontano 2012, all’età di sei anni. Dopo la lunga trafila nel club bavarese, è arrivato il passaggio alla Juventus, con cui ha già debuttato tra i professionisti, in Serie C nel match del 27 dicembre 2022, contro la Virtus Verona. In quella circostanza, nella sfida persa per 3-0 dalla squadra B bianconera, il classe 2005 è entrato poco dopo l’ora di gioco al posto di Simone Iacolano. Il giovane turco nato in Germania compirà 18 anni il prossimo 4 maggio.