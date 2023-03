Inter-Lecce, Inzaghi pensa alla tripla novità: c’è anche Dzeko

Inter-Lecce per cercare di rissolevvarsi immediamente dopo il brutto ko contro il Bologna. I nerazzurri di Inzaghi cercheranno di spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere salda la zona Champions. Occhio alle possibili novità di formazione

L’Inter sarà chiamata alla prova del nove per cercare di archiviare immediatamente il brutto passo falso contro il Bologna. Inzaghi potrebbe affidarsi a diversi novità, partendo dal recupero di alcuni infortunati. Restano da valutare le condizioni di Dimarco e Skriniar, i quali potrebbero stringere i denti e tornare immediatamente a disposizione del tecnico nerazzurro. Nessuna forzatura o corsa contro il tempo, ma trapela ottimismo.

Con il ritorno di Skriniar in difesa nella posizione dei centale destro, Darmian potrebbe traslocare sulla fascia destra. Dumfries, dunque, rischierebbe di nuovo l’esclusione dall’undici titolare. In caso di nuovo forfait da parte di Dimarco, invece, Inzaghi si affiderà a Gosens, il quale agirà da esterno sinistro a tutta fascia in caso di nuovo stop dell’ex Verona.

Da valutare anche il ballottaggio offensivo tra Lukaku e Dzeko, con l’attaccante bosniaco pronto alla clamorosa rimonta nei confronti del centravanti belga. Inzaghi potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi solamente dopo gli ultimi allenamenti e l’ultimo allenamento di rifinitura. Nessuna novità in mezzo al campo: Brozovic sarà confermato in chiave di regia con Barella e Calhanoglu schierati nella posizione di interni di centrocampo.

Inter-Lecce, le probabili formazioni: Inzaghi pensa a Dzeko

Pochi dubbi anche in difesa: Skriniar potrebbe tornare in campo dal primo minuto, mentre Acerbi sarà schierato nel ruolo di centrale difensivo con Bastoni centrale sinistro. Come detto, restano da valutare le condizioni di Dimarco, mentre a destra Darmian resta in vantaggio su Dumfries. Dzeko potrebbe rimontare su Lukaku soprattutto in vista degli imminente impegni nerazzurri: Inzaghi potrebbe gestire l’ex Chelsea con maggiore attenzione per evitare nuovi problemi fisici. Lautaro Martinez resta l’unico imprescindibile del reparto offensivo. Assente per infortunio Correa, mentre in difesa, come ormai da prassi, sarà escluso De Vrij, il quale ha ufficiosamente perso il posto da titolare in favore di Acerbi.