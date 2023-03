Allegri: “Arrivare in Champions col -15? Come vincere tre scudetti”

La Juventus si prepara al big match contro la Roma. Allegri ha parlato della possibile qualificazione in Champions League,

La Juventus ha ripreso a sognare. La vittoria ottenuta nel derby, unita al rientro ad alti livelli di Federico Chiesa e Paul Pogba, ha fatto tornare il sereno all’interno del club che ora proverà a scalare ulteriormente la classifica ed avvicinarsi alla zona Champions. Il divario dal Milan quarto resta ampio (12 punti) tuttavia Massimiliano Allegri, adesso, crede di avere a disposizione tutte le armi necessarie per riportarsi in alto.

L’obiettivo, per quanto complicato, non appare impossibile. L’ultima sconfitta in campionato risale al 29 gennaio (2-0 dal Monza). Da quel momento in poi la Vecchia Signora ha cambiato passo centrando 5 vittorie consecutive. Un bottino eccellente, a cui bisogna poi aggiungere la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico, quindi, non intende fermarsi ed il big match di domenica gli darà l’occasione di ridurre il gap dai quartieri alti.

Nell’occasione la Juventus affronterà in trasferta la Roma, reduce dall’inattesa sconfitta patita per mano della Cremonese (primo successo dei grigiorossi in Serie A) che ha complicato i piani di José Mourinho. Il match si preannuncia ricco di emozioni, con entrambi gli allenatori che metteranno in campo la migliore formazione possibile. Allegri ha recuperato Fabio Miretti e farà partire ancora Paul Pogba dalla panchina. Il portoghese, dal canto suo, deve fare i conti con il possibile forfait di Lorenzo Pellegrini.

Juventus, Allegri parla della qualificazione in Champions

Il tecnico bianconero, nel corso della conferenza stampa odierna, ha fatto il punto della situazione sottolineando l’importanza della gara in questione. “Dobbiamo avere le capacità di fare un passo alla volta e lavorare per i mini obiettivi”. La strada che porta al traguardo appare tutta in salita e non va dimenticato che sulla Juventus gravano, come una spada di Damocle, altre possibili penalizzazioni legate all’inchiesta Prisma.

“Andare in Champions con-15 è come vincere tre scudetti” le parole utilizzate da Allegri che, nelle ore ancora a disposizione, scioglierà gli ultimi dubbi relativi all’undici titolare. La sensazione è che soltanto uno tra Federico Chiesa e Angel Di Maria parta dal primo minuto. Si vedrà. Intanto l’attesa è già alle stelle. La Juventus e la Roma, per strappare il pass valevole per la prossima edizione del torneo più prestigioso d’Europa, non possono permettersi scivoloni.