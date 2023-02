Roma, furia Mourinho dopo l’espulsione: “Non sono pazzo, valuterò le vie legali”

Nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A la Roma è incredibilmente caduta a Cremona. Primo successo per i lombardi.

Nel primo posticipo di questa ventiquattresima giornata di Serie A la Roma di Josè Mourinho non ha sfruttato il passo falso dell’Inter ed ha clamorosamente perso a Cremona. Storico successo per la squadra di Ballardini, primo successo in campionato e corsa salvezza addirittura riaperta. La Cremonese, dopo aver eliminato la Roma in Coppa Italia, si conferma ‘bestia nera’ del club giallorosso.

Gara con molte polemiche, proteste degli ospiti per il calcio di rigore concesso al club e ancora una volta Mourinho protagonista. Il tecnico è stato espulso per proteste a inizio ripresa ed ha dovuto cosi lasciare la squadra in anticipo. Josè ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita ed ha spiegato le sue ragioni:

“Non esiste la scusa della stanchezza, abbiamo giocato giovedi’ e poi martedi’. Ho visto mancanza di intensità e la sensazione che ho avuto è che una ha giocato la gara della vita, e noi no. Non meritavamo di vincere, ma non penso che meritavamo di perdere. C’è stata la situazione del rigore e abbiamo perso per questo”.

Roma, Mourinho sull’espulsione

Il tecnico è stato ancora una volta espulso ed ha parlato nel post partita del rosso ricevuto: “Tu mi conosci da un anno e mezzo, c’è gente che mi conosce anche da più tempo. Sono emozionale, ma non sono pazzo. Devo capire se posso fare qualcosa di più dal punto di vista legale, l’arbitro mi ha espulso perchè glielo ha detto il quarto uomo, ma questo non ha avuto l’onesta di dire come mi ha trattato e quello che mi ha detto. Lui è di Torino e noi giocheremo contro la Juve e io non ci sarò”.

Poi Mourinho infuriato ha proseguito: “Il quarto uomo mi ha parlato in maniera ingiustificabile, ho parlato con Piccinini e ho chiesto giustificazioni al quarto uomo. Guarda caso ha avuto un vuoto di memoria, preferirei che l’audio di quello che mi ha detto venisse mostrato pubblicamente”.