Futuro Rabiot, la volontà della Juventus: c’è una big in Premier

La Juventus ragiona sul futuro e su un giocatore in particolare a cui vorrebbe rinnovare il contratto ma l’operazione non appare semplice.

La Juventus si concentra sulla sfida da dover affrontare contro la Roma. Mentre la società ragiona anche sul mercato. E a tal proposito il club bianconero, dopo Danilo, avrebbe nel mirino un rinnovo in particolare. Anche se una pretendente in Premier League potrebbe guastare i piani.

Così, in vista della sfida contro Mourinho, ha parlato in conferenza Allegri: “Mi annoio a fare gli allenamenti, preferisco giocare le partite. Ho chiesto ai ragazzi di riempire il calendario e va fatto con l’Europa League. Pogba ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento. Sta bene, è normale che non ha minutaggio. Son rimasto molto contento di come è entrato, non era facile dopo tanto tempo. Momentaneamente è un’ottima soluzione in panchina”.

Ma in casa Juventus non si pensa solamente alla partita da disputare contro la Roma. Perché la società ragiona anche sui possibili rinnovi e sul futuro di un giocatore in particolare: Adrien Rabiot. Le ultime su di lui.

Juventus, i dettagli sui colloqui per il futuro di Rabiot

Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, la Juventus vuole trattenere in rosa Adrien Rabiot. Nei mesi scorsi il francese è stato a un passo dal Manchester United ma poi l’operazione non si è concretizzata per le richieste elevate. Stesso problema che ad oggi bloccherebbe le operazioni con la Vecchia Signora. Anche se i colloqui procedono. Con il Manchester City che monitora la situazione.

E a tal proposito Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha aggiunto su questo argomento: “I grandi giocatori è sempre bello averli a disposizione, perché Angel è un giocatore straordinario. Di questo si occupa la società, a livello di contratti e robe se ne occupa la società: in questo momento le priorità sono ben altre rispetto ai contratti, anche se è stato rinnovato il contratto a Danilo. Dopo valuteremo, perché non so quali siano le esigenze dei giocatori. Queste sono cose di cui si occupa la società”.