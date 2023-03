Pioli e Spalletti, la stessa Champions ma due valori totalmente diversi

Napoli e Milan, sconfitte nel weekend da Lazio e Fiorentina. Spalletti e Pioli guardano alla Champions, ma il peso è decisamente diverso…

La Champions League è una competizione molto affascinante ma che nasconde anche tante insidie. Serve grande concentrazione, soprattutto quando si è arrivati in una fase della stagione dove è necessario costruire anche equilibrio sotto il punto di vista delle energie. Ci si avvia verso la fase finale e dopo un’annata cosi logorante (che per alcuni ha visto anche il dispendio di energie in Qatar per il Mondiale) basta niente ad avere un calo sotto il punto di vista di condizione e rendimento.

Le italiane sono ancora tutte in corse per quanto riguarda il contesto Europeo. Napoli, Milan ed Inter si apprestano a giocare le rispettive partite di Champions League, e la prima a scendere in campo sarà proprio la compagine rossonera il prossimo mercoledì contro il Tottenham. Poi l’Inter ad Oporto ed il Napoli che ospiterà l’Eintracht Francoforte. Proprio Milan e Napoli arrivano da un weekend non particolarmente brillante, visto che entrambe hanno dovuto cedere sotto i colpi di Fiorentina e Lazio.

Spalletti e Pioli ed un Champions dal valore differente

Vero è che al Napoli manca ancora una partita prima del match contro l’Eintracht (al Maradona contro l’Atalanta), mentre il Milan arriva alla sfida con gli Spurs già questo mercoledì dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Una partita delicata per i rossoneri, con Stefano Pioli che ha necessariamente bisogno di portare a casa un risultato positivo. Si, perchè il clima attorno alla squadra non è dei migliori, ed il match contro la viola non ha fatto altro che confermare i dubbi su quello che è il rendimento della rosa. Il vero problema, come evidenziato più volte nel corso dell’anno, è quella mancanza di continuità che al Milan costa caro, carissimo.

Per il Napoli, invece, oltre all’occasione di rifarsi contro l’Atalanta, ci sarà un approccio alla partita totalmente differente. Gli azzurri hanno vinto in Germania e partono cosi da una posizione di favore più solida rispetto a quella rossonera. Ma la squadra di Spalletti non arriva di sicuro al match con l’ansia da prestazione che invece anima proprio il Milan, alle prese spesso con scivoloni improvvisi durate quest’anno. Il Napoli ha perso contro la Lazio la sua quarta partita stagionale tra campionato e Coppe, la seconda in campionato.

Pioli, campione d’Italia lo scorso anno, e Spalletti, papabile erede del suo collega rossonero quest’anno: due allenatore che giocano la stessa competizione, eppure il valore per i due è decisamente differente.