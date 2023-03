Lazio-Immobile, ora sono guai: confermata la lesione, Sarri trema

Pessima notizia viene confermata per la Lazio di Maurizio Sarri, il quale dovrà fare a meno di Ciro Immobile: la situazione.

La vittoria di campionato contro il Napoli ha significato davvero molto per la Lazio. La formazione guidata dal tecnico Maurizio Sarri è sempre più lanciata in classifica e ciò è già importante per le ambizioni del club e in vista della prossima edizione della Champions League. Al momento i biancocelesti, infatti, sono terzi con 48 punti, appena due in meno all’Inter seconda.

A livello tecnico, invece, è stata una vittoria di prestigio. La Lazio è stata l’unica, dopo l’Inter, a fermare il Napoli in 25 giornate di Serie A. E l’ha fatto imbrigliando la formazione di Luciano Spalletti, che non è riuscita a centrare la porta rivale. Era accaduto soltanto altre due volte nell’annata: contro l’Inter e a inizio campionato nel pareggio contro la Fiorentina.

Per il Napoli è stato un risultato difficile da digerire e lo si è evinto dall’atteggiamento dei calciatori a fine match. Il più deluso fra tutti era il georgiano Kvaratskhelia, il quale è rimasto in ginocchio per alcuni minuti ed è andato a consolarlo il rivale, Ciro Immobile.

Lazio, infortunio Immobile: che tegola per mister Sarri!

Proprio il centravanti napoletano è il protagonista della pessima notizia giunta nel mondo Lazio. Ciro Immobile, infatti, patisce un nuovo infortunio e l’ha comunicato la società con una nota attraverso il sito ufficiale del club. Nella stessa si conferma che l’attaccante è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital.

“Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”, annuncia la Lazio. Nelle prossime settimane saranno eseguiti altri esami strumentali per quantificare i tempi di recupero. Ciò che si teme è che bisognerà fare a meno del centravanti in occasione del derby Lazio-Roma del prossimo 19 marzo. Sarri comincia già a familiarizzare con questo concreto rischio e a studiare le eventuali contromisure.