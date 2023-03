Stagione finita per Neymar, il PSG perde pezzi per la Champions

Pessime notizie in casa Paris Saint Germain. Il responso sull’infortunio di Neymar è pesante: stagione finita per il brasiliano.

Nonostante una posizione di classifica molto tranquilla, con un primato forse mai in discussione e 8 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo in classifica, in casa PSG il momento non è definibile come uno dei migliori.

Certo, le tre vittorie consecutive in campionato, dopo il ko contro il Monaco hanno dato punti e morale ai parigini, ma all’ombra della Torre Eiffel il pensiero, se non proprio un’ossessione, è alla Champions League. La coppa dalla grandi orecchie è infatti l’obiettivo principale da diversi anni a questa parte dei francesi. Negli ultimi anni però i transalpini ci sono andati solo vicino: finale nel 2019/20, nell’annata contraddistinta dallo stravolgimento dei campionati causa Covid-19, semifinale l’anno successivo.

In questa stagione invece il cammino rischia di interrompersi già agli ottavi. Il sorteggio non è infatti stato clemente e al PSG è capitato una corazzata come il Bayern Monaco che, oltre ad essere una delle favorite alla vittoria finale, ha anche vinto la gara d’andata in casa parigina per 0-1. Ad aumentare i problemi in casa PSG in vista del ritorno si è messa però anche una pesantissima assenza, quella di Neymar.

PSG, per Neymar stagione finita: 3-4 mesi di stop per il brasiliano

A dare la bruttissima notizia è stato lo stesso PSG tramite una nota ufficiale. Il club parigino ha infatti comunicato come i diversi problemi di instabilità ai legamenti richiedono un’operazione che sarà effettuata a Doha nelle prossime settimane. Tradotto in parole povere significa che il brasiliano dovrà stare lontano dai campi da gioco per almeno 3-4 mesi, cosa che certifica la chiusura anticipata della stagione.

Il 31enne attaccante brasiliano, dal 2017 nel club parigino, quest’anno ha offerto il suo solito contributo offensivo. Al momento Neymar ha collezionato 29 presenze segnando 18 gol. Numeri che però a quanto pare resteranno tali visto che un suo ritorno in campo non avverrà prima della prossima stagione. Nel frattempo il PSG dovrà quindi valutare alternative per provare a ribaltare il risultato dell’andata contro il Bayern Monaco e volare ai quarti di finale di Champions League.