PSG, Mbappé: “Scusate italiani, alla Juve uno dei miei gol più belli”

A parlare dopo il record di gol battuto con la maglia del PSG è stato Kylian Mbappé, che ha superato Cavani: le parole sulla Juve

Il Paris Saint-Germain giocherà una partita fondamentale mercoledì 8 marzo contro il Bayern Monaco. Nella sfida d’andata, la squadra tedesca ha vinto 0-1 grazie al gol di Kinglsey Coman, che già aveva punito in finale di Champions qualche anno fa. Servirà la versione migliore di Lionel Messi, Kylian Mbappé e degli altri campioni dei parigini per evitare l’uscita agli ottavi proprio come la scorsa stagione. La Coppa è diventata l’ossessione di Al-Khelaifi, veramente vicino a conquistarla solo nell’estate 2020, quando perse in finale proprio contro il Bayern.

La Ligue 1 è un obiettivo, certo, ma è chiaro che la qualità del PSG impone Galtier di puntare alla vittoria della Champions. Soprattutto dopo l’uscita dalla Coupe de France per mano dell’Olympique Marsiglia con i due gol segnati da due ex Serie A, Alexis Sanchez e Ruslan Malinovskyi. Kylian Mbappé ha battuto il record di Edinson Cavani ed è a quota 201 gol segnati coi parigini.

PSG, le parole di Mbappé sul gol alla Juve

Kylian Mbappé attaccante del PSG, ha parlato in conferenza stampa: “Il gol segnato alla Juventus è sicuramente tra i quattro più belli che ho segnato con questa maglia. Mi hanno chiesto di selezionarne quattro e, chiedo scusa agli italiani, ma quello è stato bello. Fa parte della lista che è sicuramente lunga”. Dei 201 gol segnati dall’asso francese con il Paris, ce ne sono di sicuramente fantastici. In occasione della rete segnata alla Juventus, è diventato virale sui social il tentativo di Gatti di fermare Mbappé.

Ma probabilmente in questo momento storico, non esiste difensore in grado di fermare l’attaccante del PSG. Ma la lista è lunghissima, proprio come ha specificato lui. Lo slalom con il Lille in campionato, ma anche quello all’ultimo respiro contro il Real Madrid nella Champions League della scorsa stagione. Mbappé vive un momento di forma strepitoso e ha in testa solo di incrementare il suo record per battere il Bayern Monaco e andare ai quarti.