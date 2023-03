Conte, il futuro è un rebus: la notizia che nessuno si aspettava

Il noto giornalista non ha dubbi: ecco quale potrebbe essere il futuro dell’attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte.

Antonio Conte è pronto a sedersi nuovamente in panchina. Dopo alcune settimane di convalescenza dovuta ad un intervento, il tecnico salentino è in panchina nel match tra il suo Tottenham e il Milan.

In molti guardano già al suo prossimo futuro. Anche se l’esperienza al Tottenham non è così negativa, con il tecnico che ha preso una squadra in difficoltà e l’ha portata nuovamente in Champions League, alcuni in questi giorni stanno speculando su di un suo possibile ritorno in Italia. Il contratto di Conte scadrà a giugno e non sembra che verrà attivata l’opzione per il rinnovo.

Il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin, ai microfoni di TVPlay.it, chiude però la questione. “Qual è la società in Italia che in questo momento può permettersi un biennale da 10 milioni di euro?” chiede in maniera retorica Biasin. E in effetti non sembrano esserci top club italiani in grado di affrontare una simile richiesta economica, soprattutto in un momento in cui il nostro calcio vive un momento in cui si cerca di far quadrare i conti.

Conte, la sentenza di Biasin: “In Italia nessuno può permetterselo!”

“Ragioniamo per assurdo.” continua Biasin. “Mettiamo caso che Conte prenda e decida clamorosamente di voler allenare gratis. Non basterebbe comunque, perché sappiamo tutti che è un allenatore esigente e vuole interventi decisi sul mercato. Conte è uno che vuole vincere. Deve trovare una squadra che gli metta 50 milioni sul mercato. Ad oggi non ce ne sono in Italia. Forse il Milan, ma proprio forse. Diciamo che, uscendo dalle solite tre, potrebbe esserci la Roma, ma Conte a Roma non ce lo vedo.”

C’è poi anche una questione personale: “Non dimentichiamoci anche del momento personale che sta vivendo Conte. Non sta affatto affrontando un buon momento. Ha perso Ventrone, uno dei suoi collaboratori più fidati, poche settimane fa, si è sottoposto ad un’operazione. Sta facendo delle riflessioni e può darsi che torni in Italia solo per i suoi affetti.”