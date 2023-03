“Ci manca…”: Milan, Krunic sorprende i tifosi in conferenza

Il Milan giocherà domani sera contro il Tottenham di Antonio Conte, ma Krunic ha sorpreso tutti nella conferenza stampa della vigilia.

Il Milan di Stefano Pioli sembrava che avesse superato il periodo nero, ma sabato scorso ha dovuto alzare di nuovo bandiera bianca. I rossoneri, infatti, hanno perso la gara dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano con il risultato di 2-1.

Tuttavia, oltre alla sconfitta contro i viola, i tifosi del Milan sono rimaster interdetti dalla prestazione della loro squadra del cuore. Gli uomini di Stefano Pioli, infatti, hanno perso meritatamente contro la Fiorentina, la quale ha condotto la gara dell’Artemio Franchi sin dai primi minuti.

Il club rossonero ha comunque già la possibilità di rifarsi, visto che domani sera giocherà la partita di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. Anche se Rade Krunic, nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della gara, non ha nascosto che la mancanza di un determinato giocatore.

Milan, Krunic sorprende tutti in conferenza stampa: “Kessie? Ci manca…”

Il centrocampista di Stefano Pioli, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni su un ex calciatore rossonero: “Se se sono il nuovo Kessie? Non c’entro tanto con Franck, ho fatto la mia stagione insieme a lui. Ci manca ed i giocatori forti come lui, ma io sono Rade e posso dare una mano a questa squadra a mio modo. Sapete che posso ricoprire più ruoli, sono pronto. Mi considero un vero jolly per questo team”.

Rade Krunic ha poi concluso il suo intervento sulla gara di domani contro il Tottenham di Antonio Conte: “Dobbiamo affrontare questa partita da campioni d’Italia. Dobbiamo giocare da Milan. Ogni partita è decisa dagli episodi, ma noi dovremo comunque cercare di tenere il più tempo possibile il pallone. Abbiamo un piccolo vantaggio rispetto agli ‘Spurs’, ma dobbiamo disputare il nostro match. Ognuno di noi dovrà fare qualcosa sia in attacco che in difesa”.