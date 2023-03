Friburgo, Eggestein: “Juve, non vediamo l’ora. Di Maria è un fattore, ma non l’unico”

Maximilian Eggestein, centrocampista del Friburgo, presenta su SerieANews.com la sfida alla Juve: “Un’opportunità enorme”.

Quarto (a pari punti col Lipsia) in Bundesliga, ai quarti di Coppa di Germania e agli ottavi di Europa League. Il Friburgo di Streich, che domani sfida la Juventus, non è un rivale da sottovalutare. I tedeschi vivono la sfida ai bianconeri come un appuntamento storico e “un’enorme opportunità”. Lo conferma ai nostri microfoni Maximilian Eggestein: il centrocampista arrivato nel 2021 dal Wolfsburg ha giocato da titolare quasi tutte le gare di Bundesliga e, su SerieANews.com, descrive con entusiasmo il match in programma domani a Torino.

Maximilian, troverete una Juventus che vive quest’Europa League come un obiettivo fondamentale per salvare una stagione complessa. Cosa rappresenta questa sfida per voi?

“La partita è semplicemente un’enorme opportunità per noi. Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui e di poter sfidare una grande squadra come la Juve. Nelle precedenti gare europee abbiamo sempre vissuto ottime prestazioni e vogliamo ripeterci”.

Vincenzo Grifo tifava Inter da bambino. Vi ha caricati in maniera speciale per la gara?

“Sappiamo che per lui è una sfida particolare, ma non c’era bisogno di qualche motivazione in più per noi. Ogni elemento della rosa non vede l’ora di scendere in campo”.

Friburgo, Eggestein: “Juve e Bayern, mostreremo cosa sappiamo fare”

Di Maria ha steso il Nantes con una tripletta strepitosa. Come ci si prepara a fermare il campione del mondo argentino?

“Di Maria, ovviamente, ha giocato un ruolo importante nella nostra preparazione alla gara. È speciale, in campo ha tanta libertà ‘artistica’… Ma la Juve ha tanti altri calciatori con qualità straordinarie. Penso a Pogba, a Chiesa, che è appena tornato da un infortunio, o allo stesso Kostic, che abbiamo conosciuto bene in Bundesliga”.

Cosa pensi del calcio italiano? Lo segui?

“Sì, lo seguo spesso anche se non ho una squadra preferita in particolare. Mi piace il suo approccio tattico e, con Premier, Liga e Bundesliga, rappresenta il meglio che offre l’Europa”.

Sei un giocatore chiave per il Friburgo, che sta vivendo una stagione molto positiva. Quali sono i tuoi obiettivi personali e di squadra?

“Abbiamo una buona posizione in Bundesliga, siamo ai quarti di finale di Coppa di Germania e agli ottavi di Europa League. Vogliamo proseguire su questa strada: ovviamente, Juventus e Bayern sono rivali durissimi, ma abbiamo ancora voglia di mostrare cosa siamo in grado di fare. Non ci fissiamo grandi obiettivi, ma lavoriamo di gara in gara e andremo avanti così”.