Juventus, la strana decisione di Allegri su Chiesa e Di Maria

Chiesa e Di Maria mai insieme in campo contemporaneamente. Sembrerebbe essere questa la linea tracciata da Allegri in vista della seconda parte della stagione, ma non solo esclusi possibili colpi di scena già dalla prossima sfida di Europa League

Sconfitta amara contro la Roma, e spazio alle valutazioni del giorno dopo. La Juventus dovrà cercare di cambiare marcia per tentare di restare aggrappata all’obiettivo quarto posto, attualmente sogno inarrivabile. Allegri, dal canto suo, al termine della sfida dell’Olimpico contro la Roma, terminata 1-0 in favore dei giallorossi, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione e caricare l’ambiente.

“Siamo secondi sul campo, dobbiamo pensare solamente a fare punti”. Parole di circostanza e da grande motivatore, ma è chiaro che i bianconeri dovranno fare i conti anche con la penalizzazione di 15 punti. Detto questo, la sensazione è che, almeno per il momento, difficilmente Allegri sceglierà di schierare una Juventus a trazione anteriore con il tridente. Chiesa, non ancora al 100%, per il momento rappresenterà la figura di “uomo spacca match”. Tuttavia non è escluso che Allegri possa valutare il passaggio al 3-4-3 già dalla sfida di Europa League.

Chiesa e Di Maria insieme a supporto di Vlahovic: questo il possibile progetto bianconero per l’ultima parte di stagione e per la fase calda dell’Europa League, ma servirà equilibrio, tempo e giocatori al 100% della condizione fisica. Da valutare anche il recupero di Pogba, il quale potrebbe diventare titolare la fianco di Rabiot in caso di passaggio al 3-4-3.

Chiesa e Di Maria insieme: Allegri ci pensa, ma ecco cosa servirà

Allegri medita sul futuro e sul possibile passaggio al 3-4-3, modulo messo in atto nella parte finale di Roma-Juventus. Il tecnico valuterà il cambio modulo definitivo solamente di fronte a delle circostanze rassicuranti, soprattutto dal punto di vista fisico.

Chiesa dovrà raggiungere il top della condizione fisica dopo un periodo di gestione per evitare guai fisici, Pogba dovrà riconquistare la totale forma fisica prima di ritornare assoluto trascinatore. Chiesa e Di Maria insieme nel nuovo tridente: potrebbe essere solamente un questione di tempo.