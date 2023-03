Suggestione Donnarumma: può tornare in Serie A, ma non al Milan

La suggestione Donnarumma torna di moda: il portiere del PSG potrebbe fare ritorno in Serie A ma questa volta vestendo una maglia differente

Il futuro della Juventus passa attraverso i prossimi mesi. Il club bianconero è impegnato su tre fronti dai quali sarà possibile capire quale sarà la strada intrapresa. Uno è chiaramente quello che vede i bianconeri nel mirino del tribunale federale della Figc. Gli altri due sono il campionato e l’Europa League. In questo momento, soprattutto quest’ultima, è la chiave principale per giocare ancora in Champions League nella prossima stagione.

La dirigenza bianconera intanto si guarda intorno e pensa ai profili con cui continuare a modificare il suo profilo sul terreno di gioco. Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ si fa il punto sul futuro di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza a giugno 2024. La testata milanese ha parlato delle possibili mosse del club juventino.

Calciomercato Juventus, torna di moda la suggestione Donnarumma: nella lista bianconera ci sono pure Carnesecchi e Vicario

‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina ha fatto il punto sulle strategie di mercato che potrebbero prodursi nei prossimi mesi intorno al ruolo di numero uno in casa Juventus. La permanenza di Wojciech Szczesny non appare certa. Il portiere polacco ha un altro anno di contratto con i bianconeri ma in estate potrebbe lasciare per tornare in Premier League.

La porta della Juventus dunque potrebbe trovare un nuovo padrone a luglio. La grande suggestione per i pali bianconeri torna ad essere Gianluigi Donnarumma. Gigio, infatti, è stato accostato prepotentemente alla Vecchia Signora già nel periodo del suo addio al Milan. Il problema principale però rimane quello dell’ingaggio, difficilmente sormontabile per il club bianconero.

Pertanto, scrive ancora la testata meneghina, sicura che si punterà sul “Made in Italy”. Attualmente in pole pertanto sembrerebbe esserci Guglielmo Vicario, numero uno che si sta mettendo in grande attenzione nell’Empoli di Paolo Zanetti. L’altro nome che fa gola è quello di Marco Carnesecchi. L’estremo difensore di Rimini è attualmente in prestito alla Cremonese ma rimane di proprietà dell’Atalanta.