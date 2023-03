“Non era Conte…”: Tottenham-Milan, la rivelazione spiazza tutti

Dure le critiche del giornalista nei confronti di Antonio Conte. Difficile immaginare una sua squadra senza idee.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di TvPlay_CMIT, dove ha commentato la sfida di Champions League tra Milan e Tottenham, terminata 0-0.

Reduci da una brutta prestazione a Firenze, dove il Milan ha perso 2-1, i rossoneri sembravano in estrema difficoltà e condannati a cadere a Londra, in casa del Tottenham. Lo 0-1 della gara di andata siglato da Brahim Diaz, invece, è bastato al Milan per guadagnarsi un posto tra le migliori 8 d’Europa. Fondamentale una partita eccellente in fase difensiva in un momento delicato per la squadra, sotto attacco dei tifosi e reduci da alcune prestazioni non molto convincenti.

Diversi gli argomenti toccati dal giornalista nell’analisi del match che ha portato al passaggio del turno del Milan.

In primis l’analisi della prestazione del Milan, con un elogio particolare a Stefano Pioli. Biasin ha sottolineato la bravura dell’allenatore rossonero di andare oltre il momento di difficoltà sfruttando i punti di forza della propria squadra: la difesa. “Dopo la prestazione di Firenze, ha smentito anche me che ero dubbioso sulla sfida di Champions League”, ha dichiarato Biasin.

Antonio Conte, non sembra nemmeno lui

Biasin ha poi proseguito la disamina dichiarandosi sorpreso da Antonio Conte, sottolineando che quello di ieri sera non sembrava nemmeno lui. “Anche la squadra, dice il giornalista, non sembrava un gruppo di Antonio Conte”, riferendosi agli evidenti problemi personali che l’allenatore italiano ha e che, secondo lui, sono il frutto di tutta la stagione negativa del Tottenham. “A volte sembra che vinca le partite per caso, ma il loro gioco non è all’altezza”. Conclude dicendo che le squadre di Conte hanno sempre avuto un gioco ragionato, oltre che la famosa “garra” del mister. Idee di gioco evidentemente mancate ieri sera.

“Credo ci sia un grosso problema tra allenatore e squadra, nessuno si azzarda a parlare in questo modo di Antonio Conte”, ha detto Biasin riferendosi alle dure dichiarazioni di Richarlison nel post-partita.

La discussione si è conclusa con una piccola parentesi sull’Inter, che verdi sera affronterà lo Spezia. Si va verso un posto da titolare per Lukaku, anche se Inzaghi dovrebbe far giocare una formazione diversa rispetto a quella che scenderà in campo martedì nel match di Champions League contro il Porto.